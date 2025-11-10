 
Edgaras Stankevičius apie Edgaro Jankausko ateitį: „Šituo treneriu tikime ir važiuosime iki galo“

2025-11-10 14:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 14:33

Naujausiame „FutbolasLT“ epizode telefonu prisijungęs Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius be pagrindinės temos apie artėjantį Europos futsal čempionatą, atsakė į klausimą ir dėl spekuliacijų apie Edgaro Jankausko likimą rinktinės vyriausiuoju treneriu kitąmet.

Edgaras Jankauskas | Elvio Žaldario nuotr.

Naujausiame „FutbolasLT" epizode telefonu prisijungęs Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius be pagrindinės temos apie artėjantį Europos futsal čempionatą, atsakė į klausimą ir dėl spekuliacijų apie Edgaro Jankausko likimą rinktinės vyriausiuoju treneriu kitąmet.

0

„Tikrai pasiliekame. Su Edgaru Jankausku mes turime sutartį, kuri galioja iki 2026 metų pabaigos. Šioje vietoje galime užkardyti visas spekuliacijas. Šituo treneriu tikime ir važiuosime iki galo“, - sakė E. Stankevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Jankauskas į Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą sugrįžo 2023-iųjų metų pradžioje. Paskutiniajame atrankos į Europos čempionatą cikle jo treniruojama komanda per septynerias rungtynes surinko 3 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje turnyro lentelės vietoje.

Šį ketvirtadienį Lietuvos ekipa stos į kovą kontrolinėse rungtynėse su Izraeliu, o kitą pirmadienį – į dar vieną kovą Europos čempionato atrankos finiše – su Nyderlandų rinktine.

Visą pokalbį su Edgaru Stankevičiumi galite išgirsti čia:

