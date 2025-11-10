Edgaras Stankevičius apie Edgaro Jankausko ateitį: „Šituo treneriu tikime ir važiuosime iki galo“

„Tikrai pasiliekame. Su Edgaru Jankausku mes turime sutartį, kuri galioja iki 2026 metų pabaigos. Šioje vietoje galime užkardyti visas spekuliacijas. Šituo treneriu tikime ir važiuosime iki galo“, - sakė E. Stankevičius.
E. Jankauskas į Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą sugrįžo 2023-iųjų metų pradžioje. Paskutiniajame atrankos į Europos čempionatą cikle jo treniruojama komanda per septynerias rungtynes surinko 3 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje turnyro lentelės vietoje.
Šį ketvirtadienį Lietuvos ekipa stos į kovą kontrolinėse rungtynėse su Izraeliu, o kitą pirmadienį – į dar vieną kovą Europos čempionato atrankos finiše – su Nyderlandų rinktine.
Visą pokalbį su Edgaru Stankevičiumi galite išgirsti čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!