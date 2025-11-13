Nusivylęs Masiulis: „Darė su mumis, ką norėjo“

Treneris Tomas Masiulis po rungtynių pripažino, kad apmąstymams medžiagos daug.
„Pradžioje buvo mano sprendimas dengti Dorsey su Sylvainu. Paleidome per daug. bet didžiausias dalykas – fiziškumas. Gavome atkrintamųjų lygio fiziškumą, nepakrito metimai. Bet ne apie puolimą kalba, nes gynyboje darė su mumis, ką norėjo. Pamąstymų daug yra“, – sakė T.Masiulis.
– Keista, kaip patys paleidote savo fiziškumą?
– Truputį. Norėjome pradėti su didesniais žaidėjais, atstovėti, bet visiškai niekas nepavyko. Kažkur bandėme grįžti, bet to neužteko. Matėsi, kad grįžti galime tik kai varžovai atsipalaiduoja, bet tik jie susiima ir mes neparodome savo veido.
– Kaip projektavote Ąžuolo Tubelio gynybą prieš Nikolą Milutinovą?
– Nežinau, gal daugiau prieš Dorsey nepavyko. Norėjosi, kad Ąžuolas išplėstų, duotų jam mesti tritaškį, ištrauktų iš po krepšio. Daug pasirinkimo toje pozicijoje neturime. Antroje pusėje Milutinovas mus daugiau daužė po krepšiu. Daugiau nesigaudėme Dorsey
– Kodėl šlubavo pataikymas?
– Daug rungtynių pirmaudavome, dabar – pralaimėjome ir šnekėjome, gal ir čia reikalas. Reikia mokėti ir pralaimint žaisti. Metimai nepakrito, bet negalime nurašyti, kad neįmetus nustojame žaisti. Pirmoje pusėje praleidome 50 taškų, čia didžiausia bėda. Daug situacijų buvo vaikiškų. Nustebino, nes atrodo, kad pirmąsyk tokioje atmosferoje su tokia komanda žaidžiame.
