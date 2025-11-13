Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: atakuotas Francisco ir aukštaūgių kovingumas

Jau susitikimo pradžioje graikų klubas ėmė tolti nuo kauniečių ir nors antrajame ketvirtyje žaidimas buvo šiek tiek stabilizuotas, bet po pertraukos OLY vėl užtikrintai įrodė savo pranašumą.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#3 Sylvainas Francisco (20 min., 15 tšk., 3 rez. per., 1 atk. kam., 1 per. kam., 3 kld., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Jau pirmosiomis susitikimo minutės S.Francisco kentėjo gynyboje, kur jį iškart atakavo Tyleris Dorsey. Tai netgi šiek tiek priminė rungtynes su Belgrado „Crvena Zvezda“, kai prancūzas buvo atakuojamas Jordano Nworos. Vėliau ir kiti OLY gynėjai bandė žaisti būtent per S.Francisco tiek arčiau krepšio, tiek atakuoti jį veržiantis. Prancūzas į puolimą pasijungė antrajame ketvirtyje, kai atliko kelis sėkmingus perdavimus bei provokavo varžovų pražangas. Vis tik grąžinti intrigos „Žalgiris“ neįstengė ir antroje susitikimo pusėje pagrindinis gynėjas jau buvo daugiau pralaikytas ant atsarginių žaidėjų suolo.
#4 Kajus Mikalauskas (8 min., 0 tšk., -4 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Jaunuolis gavo realių minučių, tad ir įvertinimas turi būti realus. Gaila, tačiau reikia pripažinti, kad aštuoniolikmečiui Pirėjuje sekėsi sunkiai ir jo pražanga antrojo kėlinio pabaigoje kainavo brangiai. Vėliau K.Mikalauskas gavo ir daugiau sansų, tačiau jais pasinaudoti neįstengė ir iš šių rungtynių išsineša nemažai pamokų.
#7 Mosesas Wrightas (22 min., 13 tšk., 2 rez. per., 10 atk. kam., 1 kld., 1 blk., 18 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Ne viskas aukštaūgiui pavyko šiame mače, tačiau jį vėl galima pagirti už kovingumą. Šeši puolime atkovoti kamuoliai ir dvigubas dublis žaidžiant prieš buvusį klubą, atrodo tikrai solidžiai. Nors statistika gražu, bet aikštėje ne viskas buvo taip kokybiška. Vidurio puolėjui stigo geresnio užsibaigimo, o ir jo žaidimo toli nuo krepšio vėl buvo galbūt kiek per daug. Gynyboje geresniu lanko saugojimu pasižymėti nepavyko, o nuėjus nuo D.Hallo pastarasis įspūdingai kartojo komandos draugų metimus. M.Wrighto potencialas atrodo milžiniškas, tačiau iki galo jį atskleisti pavyksta ne visada.
#8 Ignas Brazdeikis (21 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., -5 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
I.Brazdeikis – dar vienas žalgirietis, kuris žaidė prieš buvusį savo klubą. Įrodyti, kad buvo vertas solidesnio vaidmens OLY, lietuvis neįstengė ir sužaidė vienas prasčiausių savo rungtynių. Puolime I.Brazdeikiui nepavyko išnaudoti savo fiziškumo veržiantis arčiau krepšio, o tolimi metimai tiesiog skriejo pro šalį. Gynyboje I.Brazdeikis taip pat kentėjo tiek gindamasis prieš žaidėjus su kamuoliu, tiek be jo. Galiausiai šio žalgiriečio pasirodymą iliustruoja vos 2 iš 12 pataikyti metimai „iš žaidimo“.
#10 Ąžuolas Tubelis (18 min., 6 tšk., 1 rez. per., 5 atk. kam., 1 kld., 1 per. kam., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Nors Ą.Tubelis ir davė nemažai kontakto gynyboje N.Milutinovui, tačiau vis tik jo naudojimas centru nepasiteisino. Žalgirietis nedavė kažkokio apčiuopiamo pranašumo puolime, o gynyboje mikrodvikovas dažniau pralaimėjo. Pozityvu lieka kovingumas, kurį puolėjas vėl demonstravo abejose aikštės pusėse. Kauniečiai kūrėsi progas antriesiems šansas, bet išnaudoti jų nepavyko. Ą.Tubelio taikiklis tiek iš tolimos, tiek iš artimos distancijos taip pat buvo nusimušęs.
#12 Maodo Lo (14 min., 5 tšk., 2 rez. per., 1 atk. kam., 1 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Pirmoji vokiečio atkarpa buvo sunki, tačiau antrajame kėlinyje energijos gynėjas į žaidimą šiek tiek įnešė. Jo pataikytas tritaškis bei savalaikiai perdavimai komandos draugams atrodė šviesuliu Kauno ekipos žaidime. Vis tik vėliau gynėjo tritaškiai po driblingo nekrito, o kažko daugiau M.Lo pasiūlyti neįstengė. Ne pirmą kartą matome, kad gynėjui tikrai sunku atsilaikyti prieš fiziškesnes komandas.
#14 Dustinas Sleva (21 min., 8 tšk., 6 atk. kam., 1 per. kam., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Nemažą dalį savųjų skaičių aukštaūgis susirinko jau ketvirtajame kėlinyje, kai rungtynių likimas buvo išspręstas. Iki tol amerikietis realios naudos taip pat davė gana mažai. Gynyboje jam suspėti buvo sunku, o visi trys tritaškiai skriejo pro šalį. Kalbant apie šį žaidėją, taip pat reikia išskirti gerą kovą dėl kamuolių ir kovingumą. Vis tik šįkart vien to nepakako.
#15 Laurynas Birutis (10 min., 3 tšk., 4 atk. kam., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Pirmoji centro atkarpa buvo labai prasta. Būtent, kuomet aikštėje pasirodė L.Birutis, įsibėgėjo varžovų centras N.Milutinovas, kuris baudos aikštelėje tiesiog dominavo. Natūralu, kad netrukus „Žalgiris“ vėl atliko aukštaūgių rotacijas ir L.Birutis sėdo ant suolo. Po pertraukos vaizdas jau tapo kažkiek geresnis, bet buvo akivaizdu, kad varžovų priekinė linija yra tiesiog per pajėgi ir L.Birutis taškus susirinko tik baudų metimais.
#17 Mantas Rubštavičius (11 min., 3 tšk., 4 atk. kam., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Savuosius taškus kariarankis sugebėjo pelnyti tik ketvirtajame kėlinyje. Atakuoti krepšį M.Rubštavičiui Pirėjuje sekėsi sunkiai, o ir gynyboje atstovėti buvo nelengva. OLY pasiūlė tokio lygio kontaktą, prie kurio žalgirietis nebuvo greičiausiai pratęs net itin fiziškoje Australijos lygoje. Tokiame mače pliusas yra tik tas, kad T.Masiulis galėjo išplėsti rotaciją ir pailsinti lyderius prieš penktadienio rungtynes.
#51 Arnas Butkevičius (16 min., 2 tšk.,1 rez. per., 2 atk. kam., 2 kld., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Nematomas buvo ir A.Butkevičius, kuris kartais net ir nepastebimai sugeba atnešti naudą, tačiau tai nebuvo tas atvejis. Apie jokią solidžią asmeninę gynybą Kauno ekipoje mes kalbėti negalime, o puolime A.Butkevičius įsiminė vieninteliu epizodu, kai sugebėjo pelnyti taškus žaisdamas su kamuoliu „2 prieš 2“. Tai ir buvo vienintelis ryškesnis puolėjo blykstelėjimas Pirėjuje.
#91 Deividas Sirvydis (19 min., 12 tšk.,1 rez. per., 5 atk. kam., 1 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Skaičius pasigerinti sugebėjo ir D.Sirvydis, kuris ketvirtajame kėlinyje tapo komandos lyderiu. Vis tik mačo pradžia buvo sunki ir žalgirietis prametė net ir gerus metimus, o sugaudyti varžovų judėjimą be kamuolio buvo dar viena sunki užduotis. Pats D.Sirvydis šįsyk geriau jautėsi, kai žaidė šiek tiek aštriau ir tokiu būdu jis susirinko taškus bei sugebėjo prisidėti prie komandos kūrybos.
#92 Edgaras Ulanovas (21 min., 6 tšk., 3 rez. per., 4 atk. kam., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Priešingai nei dauguma komandos draugų E.Ulanovas rungtynes pradėjo visai neblogai. Jo taškai po puolime atkovoto kamuolio, vėliau išprovokuota pražanga metant iš toli buvo tie momentai, už kurių Kauno ekipa dar kažkiek laikėsi. Vėliau kapitonas tarsi pranyko ir apie save priminė tik mačo pabaigoje. Vis tik paties E.Ulanovo žaidimas atrodė gana produktyvus. Momentais susidarė įspūdis, kad jį į atakas buvo galima įtraukti netgi ir dažniau.
