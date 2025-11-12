 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ išvengė staigmenos – nugalėjo ASVEL, nepaisant Watsono šou

2025-11-12 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 23:32

Eurolygos dešimtojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani" (5/5) ekipa namuose 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21) palaužė Vilerbano ASVEL (2/8) krepšininkus.

G.Watsonas sumetė 25 taškus (Scanpix nuotr.)

Eurolygos dešimtojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (5/5) ekipa namuose 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21) palaužė Vilerbano ASVEL (2/8) krepšininkus.

0

Šioje dvikovoje dėl traumų Milano ekipa neturėjo Zacho LeDay‘aus ir Marko Guduričiaus, o prieš pat rungtynes paskelbta, kad susirgo Shavonas Shieldsas bei vyr. treneris Ettore Messina, kurį pavadavo asistentas Giuseppe Poeta.

Susitikimą galingai pradėjo Milano klubas – 13:2. Po pirmojo kėlinio pirmavo 18:9. 6 taškais antrąjį ketvirtį pradėjo ASVEL (15:18), tačiau greitai „EA7 Emporio Armani“ susigrąžino dviženklį atotrūkį – 28:18. Iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos jis sumažėjo tik vienu metimu – 40:32.

Po didžiosios pertraukos svečiai iš Prancūzijos priartėjo – 45:49. Daugiau deficito jie nesumažino, bet jis praktiškai ir nepasikeitė sužaidus tris kėlinius – 51:56. Ketvirtajame ketvirtyje „dizaineriai“ kontroliavo situaciją ir likus 1,5 minutės dar turėjo 9 taškų pranašumą (76:67), tačiau svečiai grąžino intrigą – 72:76. Vis dėlto per paskutinę minutę trys nesėkmingos atakos iš eilės neleido dar labiau priartėti ir „EA7 Emporio Armani“ išsaugojo pergalę savo rankose.

„EA7 Emporio Armani“: Armoni Brooksas 23 (5/8 tritaškiai, 6 rez. perd.), Leandro Bolmaro 15 (8 atk. kam.), Devinas Bookeris 13, Niccolo Mannionas 11.

ASVEL: Glynnas Watsonas 25 (3/8 tritaškiai, 7 rez. perd., 26 naud. bal.), Armelis Traore 19 (6 atk. kam., 25 naud. bal.), Zachary Seljaasas 11 (3/8 tritaškiai, 7 atk. kam.), Mbaye Ndiaye 9 (5 atk. kam.).

