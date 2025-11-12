„ATP Finals“: Jannikas Sinneris vėl pranoko Alexanderį Zverevą – italas užsitikrino vietą pusfinalyje

J. Sinneris jau pirmajame geime sulaukė rimto pasipriešinimo, bet sugebėjo neatremiamais padavimais atlaikyti du „break pointus“. Pats A. Zverevas nuostabiai padavinėjo kamuoliuką iki dešimtojo geimo, kai padarė ne vieną grubią klaidą, suteikė J. Sinneriui 3 „set pointus“ ir neišsigelbėjo (6:4).
Antrojo seto pradžioje J. Sinneris savo padavimų metu atsiliko 0:40, tačiau A. Zverevui ir vėl nepavyko realizuoti nė vieno „break pointo“. Dar vieną progą vokietis iššvaistė penktajame geime, o šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. A. Zverevas iš karto galėjo atsitiesti, bet septintajame geime eilinį kartą nerealizavo „break pointo“, o vėliau kapituliavo.
Untouchable 😮💨
The moment last year's champ @janniksin made it 28 wins in a row indoors and locked his spot in the #NittoATPFinals semis 🔥 pic.twitter.com/eLP1SPjMvI
Paskaičiuota, kad A. Zverevo smūgiai vidine raketės puse savo padavimų metu pralaimėtame geime buvo ženkliai silpnesni nei visuose kituose geimuose.
According to Tennis Channel’s Jim Courier
Average FH Speed for Zverev in the game he got broken vs Sinner: 64 MPH
Average FH Speed for Zverev during the rest of the second set vs Sinner: mid to high 80s
A. Zverevas mačą baigė iššvaistęs visus 7 „break pointus“, o J. Sinneris realizavo 2 iš 4 savo galimybių. Uždarų patalpų turnyruose ant kietos dangos italui tai buvo net 28-a pergalė iš eilės.
J. Sinneriui pergalė užtikrino pirmą vietą grupėje ir bilietą į pusfinalį. Tuo tarpu A. Zverevui žūtbūt reikės trečiajame ture įveikti kanadietį Felixą Auger-Aliassime. Amerikietis Benas Sheltonas jau prarado visas viltis.
Ketvirtadienį finišuos Jimmy Connorso vardo grupės turnyras. 15 val. Tayloras Fritzas susitiks su Alexu de Minauru, o 21.30 val. Carlosas Alcarazas žais su Lorenzo Musetti. Toje grupėje dar nė vienas tenisininkas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
