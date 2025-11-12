 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

„ATP Finals“: Jannikas Sinneris vėl pranoko Alexanderį Zverevą – italas užsitikrino vietą pusfinalyje

2025-11-12 23:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 23:33

Turine (Italija) trečiadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 37 minutes 6:4, 6:3 šventė pergalę pieš vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Tai buvo 6-a italo pergalė prieš vokietį per 10 tarpusavio dvikovų.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) trečiadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals". Bjorno Borgo vardo grupės antrajame ture italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 37 minutes 6:4, 6:3 šventė pergalę pieš vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3). Tai buvo 6-a italo pergalė prieš vokietį per 10 tarpusavio dvikovų.

0

J. Sinneris jau pirmajame geime sulaukė rimto pasipriešinimo, bet sugebėjo neatremiamais padavimais atlaikyti du „break pointus“. Pats A. Zverevas nuostabiai padavinėjo kamuoliuką iki dešimtojo geimo, kai padarė ne vieną grubią klaidą, suteikė J. Sinneriui 3 „set pointus“ ir neišsigelbėjo (6:4).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje J. Sinneris savo padavimų metu atsiliko 0:40, tačiau A. Zverevui ir vėl nepavyko realizuoti nė vieno „break pointo“. Dar vieną progą vokietis iššvaistė penktajame geime, o šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. A. Zverevas iš karto galėjo atsitiesti, bet septintajame geime eilinį kartą nerealizavo „break pointo“, o vėliau kapituliavo.

Paskaičiuota, kad A. Zverevo smūgiai vidine raketės puse savo padavimų metu pralaimėtame geime buvo ženkliai silpnesni nei visuose kituose geimuose.

A. Zverevas mačą baigė iššvaistęs visus 7 „break pointus“, o J. Sinneris realizavo 2 iš 4 savo galimybių. Uždarų patalpų turnyruose ant kietos dangos italui tai buvo net 28-a pergalė iš eilės.

J. Sinneriui pergalė užtikrino pirmą vietą grupėje ir bilietą į pusfinalį. Tuo tarpu A. Zverevui žūtbūt reikės trečiajame ture įveikti kanadietį Felixą Auger-Aliassime. Amerikietis Benas Sheltonas jau prarado visas viltis.

Ketvirtadienį finišuos Jimmy Connorso vardo grupės turnyras. 15 val. Tayloras Fritzas susitiks su Alexu de Minauru, o 21.30 val. Carlosas Alcarazas žais su Lorenzo Musetti. Toje grupėje dar nė vienas tenisininkas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

