Paulius Gintautas pelnė pergalingą įvartį Norvegijoje

„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 10 komandų.
Šveicarijos taurės turnyro ketvirtfinalyje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ svečiuose 2:8 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio varžovų arenoje net 8:1 sutriuškino „Kongsvinger“.
Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 3:2 išplėšė pergalę prieš „Gjovik“. Lietuvis ant ledo praleido 17 min. 33 sek., įmušė pergalingą įvartį realizuodamas kiekybinę persvarą likus žaisti mažiau nei 3 min., 5 kartus atakavo vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
„Gruner“ (23 tšk.) pakilo į 2-ą vietą, o „Comet“ (10) aplenkė „Kongsvinger“ ir dabar rikiuojasi priešpaskutinė – 7-a.
Elitinėje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko savo arenoje 6:2 nugalėjo Malmės „IF Redhawks“.
„Rogle BK“ (29 tšk.) Pietų konferencijoje užima 2-ą poziciją tarp 10 komandų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „EHC Kloten“ su Dovydu Norumi namuose 4:3 palaužė Beno Andrejausko atstovaujamos „LHC Academy“ pasipriešinimą. D. Norus prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu, o B. Andrejauskas nepasižymėjo. Beje, D. Norui tai buvo pirmas rezultatyvumo balas šioje lygoje.
Ženevos „Futur Hockey“, kurios garbę gina Tadas Šližys, išvykoje 2:6 neprilygo „EV Zug“ ekipai. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) su Titu Krakausku ir Danieliumi Čečekovu užima 5-ą vietą, „EHC Kloten“ (28) – 7-ą, „LHC Academy“ (27) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.
