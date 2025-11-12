 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Paulius Gintautas pelnė pergalingą įvartį Norvegijoje

2025-11-12 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 23:40

Trečiadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 2:6 neprilygo „Narvik“ ekipai. Lietuvis žaidė 13 min. 52 sek. ir 2 kartus atakavo vartus.

Paulius Gintautas | IIHF nuotr.

Trečiadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 2:6 neprilygo „Narvik“ ekipai. Lietuvis žaidė 13 min. 52 sek. ir 2 kartus atakavo vartus.

REKLAMA
0

„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 10 komandų.

Šveicarijos taurės turnyro ketvirtfinalyje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ svečiuose 2:8 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“. Lietuvis gavo 2 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio varžovų arenoje net 8:1 sutriuškino „Kongsvinger“.

REKLAMA
REKLAMA

Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 3:2 išplėšė pergalę prieš „Gjovik“. Lietuvis ant ledo praleido 17 min. 33 sek., įmušė pergalingą įvartį realizuodamas kiekybinę persvarą likus žaisti mažiau nei 3 min., 5 kartus atakavo vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.

REKLAMA

„Gruner“ (23 tšk.) pakilo į 2-ą vietą, o „Comet“ (10) aplenkė „Kongsvinger“ ir dabar rikiuojasi priešpaskutinė – 7-a.

Elitinėje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko savo arenoje 6:2 nugalėjo Malmės „IF Redhawks“.

„Rogle BK“ (29 tšk.) Pietų konferencijoje užima 2-ą poziciją tarp 10 komandų.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „EHC Kloten“ su Dovydu Norumi namuose 4:3 palaužė Beno Andrejausko atstovaujamos „LHC Academy“ pasipriešinimą. D. Norus prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu, o B. Andrejauskas nepasižymėjo. Beje, D. Norui tai buvo pirmas rezultatyvumo balas šioje lygoje.

REKLAMA
REKLAMA

Ženevos „Futur Hockey“, kurios garbę gina Tadas Šližys, išvykoje 2:6 neprilygo „EV Zug“ ekipai. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35 tšk.) su Titu Krakausku ir Danieliumi Čečekovu užima 5-ą vietą, „EHC Kloten“ (28) – 7-ą, „LHC Academy“ (27) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų