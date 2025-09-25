Netanyahu: Palestinos pripažinimas Izraelio niekaip neįpareigoja

„Gėdinga kai kurių lyderių kapituliacija prieš palestiniečių terorą Izraelio niekaip neįpareigoja. Palestiniečių valstybės nebus“, – sakoma B. Netanyahu biuro pareiškime.
Jis buvo išplatintas po to, kai šešios Europos valstybės, įskaitant Prancūziją ir Belgiją, pirmadienį paskelbė, kad oficialiai pripažino palestiniečių valstybę.
