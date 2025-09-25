Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: Palestinos pripažinimas Izraelio niekaip neįpareigoja

2025-09-25 07:24 / šaltinis: BNS
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį pareiškė, jog tai, kad kelios Vakarų šalys neseniai pripažino Palestinos valstybę, Izraelio niekaip neįpareigoja.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

„Gėdinga kai kurių lyderių kapituliacija prieš palestiniečių terorą Izraelio niekaip neįpareigoja. Palestiniečių valstybės nebus“, – sakoma B. Netanyahu biuro pareiškime.

Jis buvo išplatintas po to, kai šešios Europos valstybės, įskaitant Prancūziją ir Belgiją, pirmadienį paskelbė, kad oficialiai pripažino palestiniečių valstybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

