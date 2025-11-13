 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos 10-ojo turo geriausi žaidėjai: „Žalgirio“ skriaudėjai ir debiutantas Fariedas

2025-11-13 13:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 13:01

Naudingiausiu Eurolygos dešimtojo turo žaidėju tapo Tel Avivo „Hapoel“ gynėjas.

K.Fariedas pateko tarp naudingiausių turo žaidėjų (Scanpix nuotr.)

Naudingiausiu Eurolygos dešimtojo turo žaidėju tapo Tel Avivo „Hapoel“ gynėjas.

0

Elijah Bryantas dvikovoje su Vitorijos „Baskonia“ pelnė 24 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 38 naudingumo balus, taip pagerindamas savo karjeros rekordą. Beje, jis buvo pasiektas praėjusią savaitę – 36 balai.

2–3 vietas pasidalino Dubajaus „Dubai“ aukštaūgis Kenanas Kamenjašas ir Pirėjo „Olympiacos“ centras Nikola Milutinovas – abu žaidėjai surinko po 29 balus.

Ketvirtas liko Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Konstantinos Mitoglou (28 naud. bal.), o 5–6 vietas užėmė PAO aukštaūgis Kennethas Fariedas, kuriam tai buvo debiutas naujajame klube, ir OLY gynėjas Tyleris Dorsey – amerikiečių sąskaitose – po 26 balus.

