Eurolygos 10-ojo turo geriausi žaidėjai: „Žalgirio“ skriaudėjai ir debiutantas Fariedas

Elijah Bryantas dvikovoje su Vitorijos „Baskonia“ pelnė 24 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 38 naudingumo balus, taip pagerindamas savo karjeros rekordą. Beje, jis buvo pasiektas praėjusią savaitę – 36 balai.
2–3 vietas pasidalino Dubajaus „Dubai“ aukštaūgis Kenanas Kamenjašas ir Pirėjo „Olympiacos“ centras Nikola Milutinovas – abu žaidėjai surinko po 29 balus.
Ketvirtas liko Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Konstantinos Mitoglou (28 naud. bal.), o 5–6 vietas užėmė PAO aukštaūgis Kennethas Fariedas, kuriam tai buvo debiutas naujajame klube, ir OLY gynėjas Tyleris Dorsey – amerikiečių sąskaitose – po 26 balus.
