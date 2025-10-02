Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Orbano kaltinimų – Lenkijos atsakas: „Be jūsų pinigų rusai negalėtų tęsti karo“

2025-10-02 16:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 16:08

Lenkijos užsienio reikalų viceministras Wladyslawas Teofilis Bartoszewskis trečiadienį sukritikavo Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną už tai, kad pastarasis apkaltino Lenkijos premjerą Donaldą Tuską „žaidžiant pavojingą žaidimą“ su Europos saugumu, praneša „Kyiv Post“.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų viceministras Wladyslawas Teofilis Bartoszewskis trečiadienį sukritikavo Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną už tai, kad pastarasis apkaltino Lenkijos premjerą Donaldą Tuską „žaidžiant pavojingą žaidimą" su Europos saugumu, praneša „Kyiv Post".

3

V. Orbano pareiškimai pasipylė po D. Tusko kalbos Varšuvos saugumo forume, kur Lenkijos premjeras teigė, kad karas Ukrainoje taip pat yra „mūsų karas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galite manyti, kad kariaujate su Rusija, bet Vengrija nekariauja. Europos Sąjunga taip pat ne. Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą su milijonų Europiečių gyvybėmis ir saugumu. Tai labai blogai!“, – socialinėje platformoje „X“ pareiškė V. Orbanas.

Tuo metu duodamas interviu „Radio ZET“, W. T. Bartoszewskis priminė, kad Vengrija vis dar perka rusišką naftą.

„Mielasis ministre pirmininke, pirkdami rusišką naftą jūs finansuojate šį karą. Jūs esate vienas iš viso labo dviejų premjerų Europoje, kurie tai daro. Prašome nustokite taip elgtis – be pinigų rusai negalės tęsti karo“, – sakė Lenkijos užsienio reikalų viceministras.

Kitas ministras pirmininkas, kurį Lenkijos atstovas turėjo omenyje, yra Slovakijos vyriausybės vadovas Robertas Fico. Slovakija vis dar stipriai priklausoma nuo Rusijos iškastinio kuro ir priešinasi ES sankcijų išplėtimui.

Vengrija yra didžiausia Rusijos energetikos produktų pirkėja Europos Sąjungoje. Vien rugpjūčio mėnesį Vengrija jų importavo už 416 mln. eurų, įskaitant žalios naftos už 176 mln. eurų ir dujotiekiu tiekiamų dujų už 240 mln. eurų. Tokius duomenis pateikė Energetikos ir švaraus oro tyrimų centro (CREA).

