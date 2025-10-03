Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nežinomi dronai skraidė virš Bundesvero bazės, skelbia „Bild“

2025-10-03 17:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 17:29

Nežinomi dronai skraidė virš Bundesvero bazės, skelbia „Bild“ (nuotr. Telegram)

Vokietijoje virš Bundesvero bazės ir Miuncheno oro uosto pastebėti nežinomi dronai. Dėl incidento buvo sustabdyta oro uosto veikla.

Spalio 2-osios vakarą Vokietijoje buvo pastebėti nežinomi dronai – ne tik Miunchene, bet ir virš aviacijos bazės Erdingo mieste, kur įsikūręs Bundesvero inovacijų centras. Apie tai pranešė „Bild“.

Kaip pažymėjo leidinys, apie 19.30 val. nežinomi dronai buvo pastebėti Erdinge, kur bandomi naujos kartos bepiločiai orlaiviai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau, apie 20.30 val., jie buvo užfiksuoti virš Miuncheno oro uosto, esančio vos už aštuonių kilometrų nuo Erdingo.

Liudininkų teigimu, dronų sparnų ilgis siekė nuo 60 centimetrų iki vieno metro.

Miunchene buvo sustabdyta oro uosto veikla

Kaip žinoma, dėl nežinomų dronų pastebėjimo Miuncheno oro uosto veikla buvo laikinai sustabdyta.

Apie 3 tūkst. keleivių buvo priversti nakvoti ant sulankstomų lovų. 17 skrydžių nepavyko įvykdyti, o dar 15 teko nukreipti kitais maršrutais.

Leidinys taip pat priminė, kad panašūs incidentai, kai nežinomi dronai skraidė virš Vokietijos karinių objektų, buvo fiksuoti ir praėjusią savaitę.

Konkrečiai, ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., apie 21.00 val., du nedideli dronai buvo pastebėti virš karinio jūrų laivyno statybvietės, kur statomi povandeniniai laivai Vokietijos kariniam jūrų laivynui ir NATO partneriams.

