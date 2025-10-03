Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po paslaptingų dronų Belgijoje – Europos Komisijos įspėjimas: „Visa ES yra pavojuje“

2025-10-03 15:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 15:01

Po paslaptingų dronų pasirodymo virš Belgijos Europos Komisija perspėja – pavojuje visa Europos Sąjunga. Briuselis ragina kurti vadinamąją „dronų sieną“, kuri apsaugotų Aljanso oro erdvę, nes įsibrovimų daugėja ne tik prie rytinių, bet ir prie vakarinių ES sienų.

Po paslaptingų dronų Belgijoje – Europos Komisijos įspėjimas: „Visa ES yra pavojuje" (nuotr. SCANPIX)

Po paslaptingų dronų pasirodymo virš Belgijos Europos Komisija perspėja – pavojuje visa Europos Sąjunga. Briuselis ragina kurti vadinamąją „dronų sieną“, kuri apsaugotų Aljanso oro erdvę, nes įsibrovimų daugėja ne tik prie rytinių, bet ir prie vakarinių ES sienų.

Apie tai spalio 3 d., komentuodamas nežinomų dronų pasirodymą Belgijoje, pareiškė Europos Komisijos atstovas Thomas Regnier, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Visa Europos Sąjunga yra pavojuje“

Europos Komisija yra įsitikinusi, kad Europos Sąjungai reikalinga „dronų siena“, galinti apsaugoti visą ES.

„Visa Europos Sąjunga yra pavojuje“, – pabrėžė T. Regnier.

Jis informavo, kad Europos Komisija žino, kas vyksta valstybėse narėse, ir palaiko su jomis politinius ryšius.

„Būtent valstybės narės turi atlikti tyrimą ir nustatyti, iš kur atskrido šie dronai bei kokią grėsmę jie gali kelti konkrečioms šalims narėms“, – teigė EK atstovas.

T. Regnier pažymėjo, kad naujas dronų įsibrovimas į ES oro erdvę „dar kartą pabrėžia tai, apie ką kalbėjo prezidentė [Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen] ir Europos Komisijos narys Kubilius Danijoje: reikalinga „dronų siena“, kuri apsaugotų visą Europos Sąjungą“.

Jis pridūrė, kad minėtas incidentas su dronais įvyko ne tik Belgijoje, bet ir Vokietijoje.

Belgijoje buvo pastebėta 15 dronų

Belgijos gynybos ministerija tiria incidentą, kai spalio 2 d. vakare virš Elsenborno karinės bazės, esančios netoli sienos su Vokietija, buvo pastebėta 15 dronų. Prietaisai, skraidę virš bazės, esą perskrido į Vokietijos teritoriją.

Be to, spalio 3 d. vakare dėl vieno ar kelių nežinomų dronų buvo sustabdyta Miuncheno oro uosto veikla. Dėl šios situacijos nukentėjo apie 3 tūkst. keleivių, tačiau ryte skrydžiai buvo atnaujinti.

Praėjusią savaitę, kaip žinoma, paslaptingi dronai pasirodė prie strateginių objektų Danijoje.

Žiniasklaidoje pasirodė spėjimų, kad Prancūzijos sulaikytas tanklaivis, priskiriamas Rusijos „šešėliniam laivynui“, gali būti susijęs su šiais incidentais.

