  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dar vienas incidentas: virš Belgijos karinės bazės pastebėta 15 dronų

2025-10-03 12:44
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-03 12:44

Ketvirtadienio naktį Belgijoje virš Elsenborno karinės bazės netoli Vokietijos sienos buvo pastebėta 15 dronų, remdamiesi belgų žiniasklaida skelbia „Politico“.

Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)

12

Belgijos gynybos ministerija atlieka tyrimą.

Šiuo metu nėra aišku, iš kur dronai atvyko ir kas juos valdė, tačiau pranešimuose teigiama, kad jie, nuskridę virš bazės, nuskrido į Vokietiją.

Miuncheno oro uoste atnaujinami skrydžiai po dronų sukeltų sutrikdymų

Miuncheno oro uoste atnaujinti skrydžiai po to, kai praėjusią naktį buvo sutrikdyta oro uosto veikla dėl pastebėto vieno ar daugiau dronų, penktadienį pranešė Vokietijos policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak policijos, keli žmonės pranešė matę droną netoli oro uosto, o vėliau jis buvo pastebėtas virš oro uosto teritorijos. Iš pradžių nebuvo aišku, ar tai buvo vienas dronas, ar keli.

Ketvirtadienio vakarą oro uosto kilimo ir tūpimo takai atsargumo sumetimais buvo uždaryti.

Oro uostas pranešė, kad negalėjo išskristi 17 lėktuvų, dėl to nukentėjo apie 3 000 keleivių, kai kurie iš jų naktį praleido sudedamosiose lovose terminaluose arba viešbučiuose. 15 lėktuvų, turėjusių leistis oro uoste, buvo nukreipti į Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.

Vokietijos oro eismo kontrolės duomenimis, dronų sukeltų trikdžių šalies oro uostuose gerokai padaugėjo.

Praėjusią savaitę tarnyba pranešė, kad šiemet iki rugpjūčio mėnesio bepiločiai orlaiviai sukėlė 144 sutrikdymus.

Pernai tuo pačiu laikotarpiu užfiksuota 113 incidentų, o 2023 metais – 99. Frankfurto oro uoste, didžiausiame Vokietijos oro susisiekimo mazge, šiais metais jau užfiksuoti 35 sutrikdymai.

