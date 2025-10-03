Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aktyvumas Vokietijos privačiajame sektoriuje rugsėjį augo sparčiausiai nuo 2024 metų gegužės

2025-10-03 12:39 / šaltinis: BNS
2025-10-03 12:39

Verslo aktyvumas Vokietijos privačiajame sektoriuje rugsėjį augo sparčiausiai nuo 2024 metų gegužės, parodė penktadienį paskelbti galutiniai duomenys.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Verslo aktyvumas Vokietijos privačiajame sektoriuje rugsėjį augo sparčiausiai nuo 2024 metų gegužės, parodė penktadienį paskelbti galutiniai duomenys.

0

Sudėtinis pirkimo vadybininkų indeksas (PMI), kurį skaičiuoja agentūra „S&P Global“, rugpjūtį siekęs 50,5 punkto, pirmąjį rudens mėnesį pakilo iki 52 punktų.

Indekso pakilimas virš 50 punktų kartelės rodo, kad aktyvumas didėja, o indekso smukimas žemiau šios ribos reiškia aktyvumo mažėjimą.

Vien paslaugų sektoriaus PMI šoktelėjo nuo 49,3 punkto paskutinį vasaros mėnesį iki 51,5 punkto ir indekso prieaugis buvo didžiausias per aštuonis mėnesius, o pramonės sektoriaus PMI smuktelėjo nuo 49,8 iki 49,5 punkto. 

Paspartėjo apdirbamosios pramonės sektoriaus gamybos augimas, o aktyvumas paslaugų sektoriuje vėl ėmė didėti, tačiau naujų užsakymų srautas bendrai sumažėjo ir tai, pasak agentūros, rodo silpnesnę paklausą.

Užimtumas sumažėjo abiejuose sektoriuose, o bendras užimtumo sumažėjimas buvo didžiausias nuo lapkričio mėnesio. 

Produkcijos kainų kilimo tempas pasiekė aukščiausią per keturis mėnesius lygį, nors gamybos sąnaudų augimas buvo kiek lėtesnis.

Bendri verslo lūkesčiai privačiajame sektoriuje per mėnesį nepakito, nors vien pramonės sektoriuje pasitikėjimas kiek sumažėjo, o paslaugų sektoriuje – padidėjo.

