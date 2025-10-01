Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Miuncheno meras: po gauto grasinimo „Oktoberfest“ vėl bus atidarytas

2025-10-01 17:44 / šaltinis: BNS
2025-10-01 17:44

Miuncheno meras pranešė, kad garsusis Vokietijos alaus festivalis „Oktoberfest“, kuris trečiadienį buvo laikinai uždarytas gavus grasinimą susprogdinti bombą, vėl atidaromas.

„Oktoberfest“ BNS Foto

Miuncheno meras pranešė, kad garsusis Vokietijos alaus festivalis „Oktoberfest“, kuris trečiadienį buvo laikinai uždarytas gavus grasinimą susprogdinti bombą, vėl atidaromas.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad „Oktoberfest“ duris atvers 17 val. 30 min. vietos (18 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

„Policija patikrino situaciją ir davė leidimą“, – socialiniame tinkle „Instagram“ nurodė Miuncheno meras Dieteris Reiteris. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau policija pranešė, kad trečiadienį Miuncheno „Oktoberfest“ festivalio teritorija bus laikinai uždaryta, gavus grasinimą susprogdinti bombą ir pareigūnams tiriant sprogimus kitur esančiame gyvenamajame pastate.

REKLAMA
REKLAMA

Skelbta, kad gyvenamajame pastate šiaurinėje Miuncheno dalyje buvo rasta sprogstamųjų įtaisų ir kad tiriamas galimas ryšys su kasmet netoli Bavarijos sostinės centro rengiamu festivaliu „Oktoberfest“.

REKLAMA

Policija teigė, kad gyvenamasis pastatas buvo tyčia padegtas dėl šeimyninio konflikto.

Vokietis, kuris padegė savo šeimos namus, grasino susprogdinti bombą festivalyje „Oktoberfest“, o paskui nusižudė, kuprinėje nešėsi sprogstamąjį užtaisą, skelbė policija.

57 metų įtariamasis nusižudė po incidento, per kurį buvo sužeistos jo 81 metų motina ir 21 metų duktė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų