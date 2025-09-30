Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje apšaudytas Bundesvero lėktuvas: tyrėjai neatmeta tyčinio išpuolio

2025-09-30 21:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 21:36

Vokietijoje – nerimą keliantis incidentas: nežinomi asmenys apšaudė Bundesvero karinį transportinį lėktuvą C-130. Laimei, orlaivis nebuvo apgadintas, tačiau teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pavojingo kišimosi į oro eismą.

Vokietijoje apšaudytas Bundesvero lėktuvas: tyrėjai neatmeta tyčinio išpuolio (nuotr. SCANPIX)

Vokietijoje – nerimą keliantis incidentas: nežinomi asmenys apšaudė Bundesvero karinį transportinį lėktuvą C-130. Laimei, orlaivis nebuvo apgadintas, tačiau teisėsauga pradėjo tyrimą dėl pavojingo kišimosi į oro eismą.

REKLAMA
5

Vokietijoje nežinomi asmenys pirotechnikos priemonėmis apšaudė karinį transportinį lėktuvą C-130. Apie incidentą pranešė leidinys „Der Spiegel“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad įvykis nutiko praėjusį penktadienį, apie vidurdienį. Leidinio duomenimis, nežinomi asmenys šaudė pirotechnikos priemonėmis lėktuvo kryptimi.

REKLAMA
REKLAMA

Laimei, karinis transporto lėktuvas nebuvo apgadintas. Pilotai nedelsdami apie incidentą pranešė dispečerinei.

REKLAMA

Aplinkybės šiuo metu tiriamos policijos ir federalinių ginkluotųjų pajėgų.

Negalima atmesti tyčinio veiksmo galimybės

„Federalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai teigė, kad karinių lėktuvų apšaudymas yra labai retas reiškinys, tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai pilotai apakinami lazeriniais žibintuvėliais. Sprendžiant iš visko, pirotechnika buvo Naujųjų metų fejerverkas – užfiksuotas šviesos blyksnis ir po jo sekęs sprogimas“, – rašo leidinys.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pat metu žurnalistai pabrėžia, kad, kadangi incidentas įvyko dienos metu, negalima atmesti tyčinio veiksmo galimybės.

Teisėsaugos institucijos pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl pavojingo kišimosi į oro eismą. Teritorija aplink aviacijos bazę buvo apieškota pasitelkus tarnybinį šunį, tačiau kol kas nerasta jokių įkalčių, galinčių padėti tyrimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Policijos duomenimis, remiantis šiuo metu turima informacija, konkrečios grėsmės karinių oro pajėgų lėktuvui nebuvo, nes raketa pakilo į dangų daugiau nei 500 metrų atstumu nuo orlaivio.

Vis dėlto, dėl „delikataus situacijos pobūdžio“ tokie atvejai vertinami itin rimtai, todėl tyrimas bus tęsiamas. Šiuo metu oro eismas neribojamas“, – priduria straipsnio autoriai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų