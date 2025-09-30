Vokietijoje apšaudytas Bundesvero lėktuvas: tyrėjai neatmeta tyčinio išpuolio

Vokietijoje nežinomi asmenys pirotechnikos priemonėmis apšaudė karinį transportinį lėktuvą C-130. Apie incidentą pranešė leidinys „Der Spiegel“.
Pažymima, kad įvykis nutiko praėjusį penktadienį, apie vidurdienį. Leidinio duomenimis, nežinomi asmenys šaudė pirotechnikos priemonėmis lėktuvo kryptimi.
Laimei, karinis transporto lėktuvas nebuvo apgadintas. Pilotai nedelsdami apie incidentą pranešė dispečerinei.
Aplinkybės šiuo metu tiriamos policijos ir federalinių ginkluotųjų pajėgų.
Negalima atmesti tyčinio veiksmo galimybės
„Federalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai teigė, kad karinių lėktuvų apšaudymas yra labai retas reiškinys, tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai pilotai apakinami lazeriniais žibintuvėliais. Sprendžiant iš visko, pirotechnika buvo Naujųjų metų fejerverkas – užfiksuotas šviesos blyksnis ir po jo sekęs sprogimas“, – rašo leidinys.
Tuo pat metu žurnalistai pabrėžia, kad, kadangi incidentas įvyko dienos metu, negalima atmesti tyčinio veiksmo galimybės.
Teisėsaugos institucijos pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl pavojingo kišimosi į oro eismą. Teritorija aplink aviacijos bazę buvo apieškota pasitelkus tarnybinį šunį, tačiau kol kas nerasta jokių įkalčių, galinčių padėti tyrimui.
„Policijos duomenimis, remiantis šiuo metu turima informacija, konkrečios grėsmės karinių oro pajėgų lėktuvui nebuvo, nes raketa pakilo į dangų daugiau nei 500 metrų atstumu nuo orlaivio.
Vis dėlto, dėl „delikataus situacijos pobūdžio“ tokie atvejai vertinami itin rimtai, todėl tyrimas bus tęsiamas. Šiuo metu oro eismas neribojamas“, – priduria straipsnio autoriai.
