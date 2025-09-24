Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos jūroje virš vokiečių laivo praskrido rusų karinis lėktuvas: lygina su įsiveržimui į Lenkijos ir Estijos oro erdvę

2025-09-24 17:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 17:30

Rusijos karinis lėktuvas, gynybos ministro Boriso Pistorijaus duomenimis, Baltijos jūroje praskrido virš Vokietijos karinio jūrų laivyno fregatos. Kalbėdamas Bundestage, jis šį incidentą prilygino rusų dronų ir naikintuvų įsiveržimui į Lenkijos ir Estijos oro erdvę. 

Baltops 2025 (nuotr. SCANPIX)

11

Rusija vis dažniau ir intensyviau bando ribas ir NATO valstybių atžvilgiu, sakė B. Pistorius, kartu agitavęs pritarti ir daug didesniam gynybos biudžetui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Putinas siekia provokuoti mus, NATO šalis, ir jis nori identifikuoti, atskleisti bei išnaudoti tariamas NATO aljanso silpnąsias vietas, sakė B. Pistorius. Tačiau Rusijos prezidentas esą klysta. 

„Aljansas į Rusijos provokacijas reagavo vieningai ir ryžtingai, tačiau kartu apdairiai, kaip dabar yra būtina“, – pabrėžė B. Pistorius.

Bundestage pirmuoju svarstymu buvo aptartas biudžeto projektas. Reguliariame gynybos biudžete suplanuota 82,69 mlrd. eurų išlaidų. Dar 25,52 mlrd. eurų turėtų būti finansuojami iš specialiojo Bundesvero fondo.

Šiais metais gynybos biudžetą sudarė 62,43 mlrd. eurų, dar 24,06 mlrd. skirti iš specialiojo fondo.

