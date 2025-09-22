Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos policija tiria galimą politinį motyvą dėl geležinkelio ruože nupjautų kabelių

2025-09-22 19:20 / šaltinis: BNS
2025-09-22 19:20

Vokietijos policija pirmadienį pranešė tirianti galimą „politinį motyvą“ po to, kai geležinkelio ruože tarp Kelno ir Diuseldorfo buvo nupjauti kabeliai. 

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos policija pirmadienį pranešė tirianti galimą „politinį motyvą“ po to, kai geležinkelio ruože tarp Kelno ir Diuseldorfo buvo nupjauti kabeliai. 

0

Po incidento Vokietija paskelbė aukšto pavojaus lygį dėl sabotažo iš Rusijos ir kitų šalių.

Kelno policija pranešė, kad kabeliai buvo nupjauti naktį, dėl ko regione smarkiai sutriko elektros tiekimas, pridurdama, kad „šiuo metu negalima atmesti politinio motyvo“.

Pasak policijos, kabeliai buvo nupjauti ankstų rytą Leverkuzeno vietovėje. 

Tyrimą atliekanti politiškai motyvuotų nusikaltimų srityje besispecializuojanti policija pranešė nustačiusi „preliminarių užuominų“. 

Anksčiau rugsėjį dešimtys tūkstančių žmonių Berlyne liko be elektros dėl politiškai motyvuoto padegimo. 

Policija tuomet nurodė, kad neįvardinta anarchistų grupuotė internete paskelbė, kad jie sukėlė gaisrą, dėl kurio daugeliui Vokietijos sostinės gyventojų nutrūko elektros tiekimas. 

Praėjusį mėnesį Vokietijos geležinkelių tinkle kilo trys gaisrai. Kraštutinių kairiųjų grupuotė, pasivadinusi „Angry Birds Kommando“, teigė esanti atsakinga už bent vieną iš jų. 

