TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija teiks finansinę pagalbą Palestinos savivaldai, teigia ministrė

2025-09-20 15:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 15:20

Vokietijos vyriausybė planuoja suteikti skubią finansinę pagalbą finansinių sunkumų patiriančiai Palestinos savivaldai (PA) Vakarų Krante, pareiškė šalies plėtros ministrė Reem Alabali Radovan.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos vyriausybė planuoja suteikti skubią finansinę pagalbą finansinių sunkumų patiriančiai Palestinos savivaldai (PA) Vakarų Krante, pareiškė šalies plėtros ministrė Reem Alabali Radovan.

„Palestiniečių teritorijos išgyvena kritinį lūžio tašką, nuo kurio priklausys, ar ateityje bus ką pripažinti“, – šeštadienį laikraštis „Tagesspiegel“ citavo R. Alabali Radovan.

Ji teigė, kad „todėl federalinė vyriausybė sutaria, kad mes norime suteikti Palestinos savivaldai skubią finansinę pagalbą“.

Neseniai regione apsilankiusi R. Alabali Radovan sakė, kad tapo aišku, jog PA atsidūrė ties žlugimo riba. Pasak jos, taip atsitiko todėl, kad Izraelio vyriausybė, kuri pagal 1990 m. Oslo taikos susitarimus PA vardu renka muitus ir mokesčius, nuo gegužės mėnesio neperveda jai gautų pajamų.

R. Alabali Radovan taip pat apibūdino padėtį Gazos Ruože kaip „absoliučiai šokiruojančią“.

PA, kuriai vadovauja prezidentas Mahmudas Abasas ir kurios būstinė yra Vakarų Krante, jau kurį laiką susiduria su finansiniais sunkumais. M. Abbasas taip pat susiduria su mažėjančia palestiniečių parama. PA gauna tarptautinę pagalbą, įskaitant ir iš Europos Sąjungos.

