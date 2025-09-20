Vokietija teiks finansinę pagalbą Palestinos savivaldai, teigia ministrė

„Palestiniečių teritorijos išgyvena kritinį lūžio tašką, nuo kurio priklausys, ar ateityje bus ką pripažinti“, – šeštadienį laikraštis „Tagesspiegel“ citavo R. Alabali Radovan.
Ji teigė, kad „todėl federalinė vyriausybė sutaria, kad mes norime suteikti Palestinos savivaldai skubią finansinę pagalbą“.
Neseniai regione apsilankiusi R. Alabali Radovan sakė, kad tapo aišku, jog PA atsidūrė ties žlugimo riba. Pasak jos, taip atsitiko todėl, kad Izraelio vyriausybė, kuri pagal 1990 m. Oslo taikos susitarimus PA vardu renka muitus ir mokesčius, nuo gegužės mėnesio neperveda jai gautų pajamų.
R. Alabali Radovan taip pat apibūdino padėtį Gazos Ruože kaip „absoliučiai šokiruojančią“.
PA, kuriai vadovauja prezidentas Mahmudas Abasas ir kurios būstinė yra Vakarų Krante, jau kurį laiką susiduria su finansiniais sunkumais. M. Abbasas taip pat susiduria su mažėjančia palestiniečių parama. PA gauna tarptautinę pagalbą, įskaitant ir iš Europos Sąjungos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!