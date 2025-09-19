Kalendorius
Vokietijos gamintojų kainų metinis kritimas užfiksuotas šeštą mėnesį iš eilės

2025-09-19 11:15 / šaltinis: BNS
2025-09-19 11:15

Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su pernai rugpjūčiu, nukrito 2,2 proc., penktaienį skelbia Federalinė statistikos tarnyba (Destatis).

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su pernai rugpjūčiu, nukrito 2,2 proc., penktaienį skelbia Federalinė statistikos tarnyba (Destatis).

0

Metinis nuosmukis gilėjo nuo 1,5 proc. liepą, tapo giliausias nuo pernai gegužės, užfiksuotas šeštą mėnesį iš eilės.

Rugpjūčio mėnesio rezultatas pranoko analitikų prognozes pagal „Trading Economics“ skelbiamus apklausų rezultatus – sumažėjimą 1,7 procento.

Neskaitant energijos, likusios Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų metinis prieaugis sumenko nuo 1,0 proc. liepą iki 0,8 proc. rugpjūtį.

Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) bendras kainų indeksas nukrito 0,5 proc., po nuosmukio 0,1 proc. ankstesnį mėnesį.

