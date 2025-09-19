Vokietijos gamintojų kainų metinis kritimas užfiksuotas šeštą mėnesį iš eilės

Metinis nuosmukis gilėjo nuo 1,5 proc. liepą, tapo giliausias nuo pernai gegužės, užfiksuotas šeštą mėnesį iš eilės.
Rugpjūčio mėnesio rezultatas pranoko analitikų prognozes pagal „Trading Economics“ skelbiamus apklausų rezultatus – sumažėjimą 1,7 procento.
Neskaitant energijos, likusios Vokietijos pramonės produkcijos gamintojų kainų metinis prieaugis sumenko nuo 1,0 proc. liepą iki 0,8 proc. rugpjūtį.
Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) bendras kainų indeksas nukrito 0,5 proc., po nuosmukio 0,1 proc. ankstesnį mėnesį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!