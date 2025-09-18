Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Žydams įeiti draudžiama“: parduotuvės vitrinoje Vokietijoje – antisemitinė lentelė

2025-09-18 23:04 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-18 23:04

Vienos parduotuvės savininkas šiaurės Vokietijoje ant vitrinos pakabino antisemitinę lentelę, praneša Vokietijos radijas NDR, cituoja „Meduza“.

„Žydams įeiti draudžiama“: parduotuvės vitrinoje Vokietijoje – antisemitinė lentelė (nuotr. SCANPIX)

Vienos parduotuvės savininkas šiaurės Vokietijoje ant vitrinos pakabino antisemitinę lentelę, praneša Vokietijos radijas NDR, cituoja „Meduza".

1

Incidentas įvyko Flensburgo mieste. Ant lentelės buvo užrašyta: „Žydams įeiti draudžiama! Nieko asmeniško, jokio antisemitizmo, tiesiog aš negaliu jūsų pakęsti“.

Po to, kai apie tai pranešė vietos žiniasklaida ir gyventojai pateikė skundus, lentelė, policijos reikalavimu, buvo nuimta.

Parduotuvės savininkas teisinosi, kad taip išreiškė savo asmeninę poziciją dėl įvykių Gazos ruože. Jis atmetė kaltinimus antisemitizmu.

Flensburgo prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neapykantos kurstymo prieš parduotuvės savininką. Jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

