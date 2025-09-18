„Žydams įeiti draudžiama“: parduotuvės vitrinoje Vokietijoje – antisemitinė lentelė

Incidentas įvyko Flensburgo mieste. Ant lentelės buvo užrašyta: „Žydams įeiti draudžiama! Nieko asmeniško, jokio antisemitizmo, tiesiog aš negaliu jūsų pakęsti“.
Po to, kai apie tai pranešė vietos žiniasklaida ir gyventojai pateikė skundus, lentelė, policijos reikalavimu, buvo nuimta.
Parduotuvės savininkas teisinosi, kad taip išreiškė savo asmeninę poziciją dėl įvykių Gazos ruože. Jis atmetė kaltinimus antisemitizmu.
Flensburgo prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neapykantos kurstymo prieš parduotuvės savininką. Jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!