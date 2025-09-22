Vokietijos URM: rusų naikintuvų įsiveržimas į Estijos oro erdvę – nepriimtinas

Estijoje prašymu sušauktame skubiame posėdyje bus pareikšta, kad tokios Rusijos akcijos yra nepriimtinos ir „kad bus padarinių, jei bus daugiau pažeidimų“, sakė ministras Berlyne prieš išvykdamas į JT generalinius debatus Niujorke.
J. Wadephulas teigė tikįs, kad didelė dalis Saugumo Tarybos narių bus Estijos pusėje. „Rusijos revanšizmas nesilpnėja. Turime jam priešpastatyti teisės galią“, – akcentavo Vokietijos diplomatijos vadovas.
Estijos duomenimis, praėjusią savaitę trys Rusijos naikintuvai įskrido į jos oro erdvę ir čia išbuvo dvylika minučių. Rusijai tai neigia.
Estija dėl incidento paprašė NATO konsultacijų bei skubaus JT Saugumo Tarybos posėdžio. Jis, Estijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, numatytas 10.00 val. vietos laiku (17.00 val. Lietuvos laiku).
Veto teisę Saugumo Taryboje turinti Rusija gali blokuoti bet kokius sprendimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!