  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos URM: rusų naikintuvų įsiveržimas į Estijos oro erdvę – nepriimtinas

2025-09-22 11:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 11:02

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas tikisi plataus solidarumo su Estija JT Saugumo Taryboje dėl Rusijos naikintuvų įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo.

Rusijos „pažangiausiu“ vadinamas naikintuvas Kinijoje sulaukė pašaipų (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas tikisi plataus solidarumo su Estija JT Saugumo Taryboje dėl Rusijos naikintuvų įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo.

0

Estijoje prašymu sušauktame skubiame posėdyje bus pareikšta, kad tokios Rusijos akcijos yra nepriimtinos ir „kad bus padarinių, jei bus daugiau pažeidimų“, sakė ministras Berlyne prieš išvykdamas į JT generalinius debatus Niujorke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Wadephulas teigė tikįs, kad didelė dalis Saugumo Tarybos narių bus Estijos pusėje. „Rusijos revanšizmas nesilpnėja. Turime jam priešpastatyti teisės galią“, – akcentavo Vokietijos diplomatijos vadovas.

Estijos duomenimis, praėjusią savaitę trys Rusijos naikintuvai įskrido į jos oro erdvę ir čia išbuvo dvylika minučių. Rusijai tai neigia.

Estija dėl incidento paprašė NATO konsultacijų bei skubaus JT Saugumo Tarybos posėdžio. Jis, Estijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, numatytas 10.00 val. vietos laiku (17.00 val. Lietuvos laiku). 

Veto teisę Saugumo Taryboje turinti Rusija gali blokuoti bet kokius sprendimus.

