  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje vagys išskynė beveik 8 000 kv. metrų vynuogynų

2025-09-15 12:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 12:28

Vokietijos Reino-Pfalco žemėje nežinomi nusikaltėliai pavogė beveik visas prinokusias vynuoges iš maždaug 8 000 kv. metrų ploto dviejuose vynuogynuose.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos Reino-Pfalco žemėje nežinomi nusikaltėliai pavogė beveik visas prinokusias vynuoges iš maždaug 8 000 kv. metrų ploto dviejuose vynuogynuose.

0

Pavogtos vynuogės buvo „Riesling“ ir „Sauvignon blanc“ veislės, sekmadienį pranešė policija.

Skaičiuojama, kad du nepriklausomi vyndariai, įsikūrę Gundheimo kaime netoli Vormso miesto Reino-Pfalco žemėje, dėl vagystės prarado kelis tūkstančius eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija nusikaltėlių elgesį apibūdino kaip profesionalų. „Pavogtų prekių kiekis leidžia manyti, kad buvo panaudota bent viena didesnė transporto priemonė arba kelios transporto priemonės“, – sakė policija.

Vagystę pastebėjo darbuotojai, norėję pradėti derliaus nuėmimą.

Policija prašo atsiliepti visus, kurie tarp rugsėjo 6 dienos iki praėjusio sekmadienio prie vynuogynų pastebėjo įtartinų žmonių ar transporto priemonių.

