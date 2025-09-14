Vokietijoje automobiliui atsitrenkus į medį žuvo trys žmonės

Pareigūnų teigimu, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Bedburgo-Hau mieste netoli Nyderlandų sienos automobilis, lenkdamas kitą transporto priemonę, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir užsidegė.
28-erių metų vairuotojas žuvo automobilyje. Kiti du 49-erių ir 15 metų amžiaus keleiviai buvo išmesti iš automobilio ir taip pat žuvo įvykio vietoje. Tiksli avarijos priežastis šiuo metu nustatinėjama.
