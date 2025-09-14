Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje automobiliui atsitrenkus į medį žuvo trys žmonės

2025-09-14 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 12:38

Vokietijoje vėlų šeštadienio vakarą per sunkią eismo nelaimę žuvo trys žmonės, pranešė policija.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

Vokietijoje vėlų šeštadienio vakarą per sunkią eismo nelaimę žuvo trys žmonės, pranešė policija.

0

Pareigūnų teigimu, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Bedburgo-Hau mieste netoli Nyderlandų sienos automobilis, lenkdamas kitą transporto priemonę, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į medį ir užsidegė.

28-erių metų vairuotojas žuvo automobilyje. Kiti du 49-erių ir 15 metų amžiaus keleiviai buvo išmesti iš automobilio ir taip pat žuvo įvykio vietoje. Tiksli avarijos priežastis šiuo metu nustatinėjama.

