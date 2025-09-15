Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

M.Lo: apie ryškiausias žvaigždes, traumas ir likusią užduotį su rinktine

2025-09-15 01:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-15 01:03

Kauno „Žalgiris“ ateinančiame sezone turės Europos čempioną. Juo tapo komandos naujokas Maodo Lo, kuris su Vokietijos rinktine finaliniame pirmenybių mače pranoko Turkiją ir iškovojo auksą.

M.Lo tapo Europos čempionu (FIBA nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ ateinančiame sezone turės Europos čempioną. Juo tapo komandos naujokas Maodo Lo, kuris su Vokietijos rinktine finaliniame pirmenybių mače pranoko Turkiją ir iškovojo auksą.

REKLAMA
0

Po finalo 32 metų gynėjas sunkiai tramdė džiaugsmą.

„Puikus jausmas, esame labai laimingi. Manau, kad tai buvo labai sunki kova ir džiaugiuosi, kad iškovojome auksą“, – kalbėjo vokietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Mačo metu buvo daug bangavimo. Kas nulėmė pergalę pabaigoje?

– Surengėme kelias geras atakas, Schroderis pataikė svarbius metimus. Išlikome komanda ir žaidėme iki galo. Turkija žaidė puikiai, bet rungtynių pabaigoje sužaidėme geriau.

REKLAMA
REKLAMA

– Trečiasis medalis, kurį iškovojote su rinktine. Galite juos palyginti?

– Manau, kad tai puikus laikas Vokietijos krepšiniui. Laimėjome bronzą prieš trejus metus, manau, kad tada irgi galėjome žaisti dėl aukso, bet pralaimėjome pusfinalį prieš ispanus. Tai buvo pirmasis medalis, kuris davė pasitikėjimo. Vėliau laimėjome pasaulio čempionatą, dabar turime Europos auksą. Puiku būti šioje komandoje ir tapti to dalimi. Įeiname į Vokietijos krepšinio istoriją, tai bus puikūs prisiminimai. Esame draugai, kurie kartu žaidžia krepšinį. Tai svarbu, norint pasiekti tikslų.

REKLAMA

– D.Schroderis vėl tapo naudingiausiu žaidėju. Ar jis nusipelno būti įtrauktas į FIBA šlovės muziejų?

– Jis yra įspūdingas žaidėjas. Laimėti tokius apdovanojimus pasaulio ir Europos čempionatuose yra labai sudėtinga. Pagalvokite apie legendas, kurioms tai pavyko padaryti. Jis to nusipelno.

– Kaip atrodė jo paskutinis metimas?

– Labai sunkus. Tai buvo sudėtinga ir lemtinga. Džiaugiuosi, kad pavyko.

– Europos, pasaulio auksas. Kas toliau? Olimpiada?

– Tikiuosi, kad olimpiadoje taip pat pasieksime medalį. Praeitą kartą šiek tiek pritrūko. Vokietijos krepšinis tobulėja ir yra aukštai. Žaidžiame aukštu lygiu ir turime gero ateinančio jaunimo. Džiaugiuosi, kad sportas mūsų šalyje auga. Krepšinis puikus žaidimas, kurį labai myliu.

REKLAMA
REKLAMA

– Kokį įspūdį paliko paties čempionato lygis?

– Tai buvo didelis turnyras. Matome, kad atkrintamosios buvo labai sunkios. Netgi favoritams buvo labai sunku, visi strigo. Suomiai nugalėjo serbus, Prancūzija krito nuo Sakartvelo, mes turėjome sunkias rungtynes su Portugalija. Krepšinis visur tobulėja. Taip pat nutiko daug traumų, o tai galėtų būti signalu dėl tvarkaraščio. Eurolyga, NBA, FIBA turi daug rungtynių ir tai jaučiasi žaidėjų kūnams. Buvo daug traumų, tad reikia į tai atkreipti dėmesį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Lo apžvelgė rungtynes (FIBA nuotr.)
M.Lo: apie lietuvių palaikymo žinutes ir išaugusį krepšinio populiarumą Vokietijoje

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų