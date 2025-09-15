M.Lo: apie ryškiausias žvaigždes, traumas ir likusią užduotį su rinktine

Po finalo 32 metų gynėjas sunkiai tramdė džiaugsmą.
„Puikus jausmas, esame labai laimingi. Manau, kad tai buvo labai sunki kova ir džiaugiuosi, kad iškovojome auksą“, – kalbėjo vokietis.
– Mačo metu buvo daug bangavimo. Kas nulėmė pergalę pabaigoje?
– Surengėme kelias geras atakas, Schroderis pataikė svarbius metimus. Išlikome komanda ir žaidėme iki galo. Turkija žaidė puikiai, bet rungtynių pabaigoje sužaidėme geriau.
– Trečiasis medalis, kurį iškovojote su rinktine. Galite juos palyginti?
– Manau, kad tai puikus laikas Vokietijos krepšiniui. Laimėjome bronzą prieš trejus metus, manau, kad tada irgi galėjome žaisti dėl aukso, bet pralaimėjome pusfinalį prieš ispanus. Tai buvo pirmasis medalis, kuris davė pasitikėjimo. Vėliau laimėjome pasaulio čempionatą, dabar turime Europos auksą. Puiku būti šioje komandoje ir tapti to dalimi. Įeiname į Vokietijos krepšinio istoriją, tai bus puikūs prisiminimai. Esame draugai, kurie kartu žaidžia krepšinį. Tai svarbu, norint pasiekti tikslų.
– D.Schroderis vėl tapo naudingiausiu žaidėju. Ar jis nusipelno būti įtrauktas į FIBA šlovės muziejų?
– Jis yra įspūdingas žaidėjas. Laimėti tokius apdovanojimus pasaulio ir Europos čempionatuose yra labai sudėtinga. Pagalvokite apie legendas, kurioms tai pavyko padaryti. Jis to nusipelno.
– Kaip atrodė jo paskutinis metimas?
– Labai sunkus. Tai buvo sudėtinga ir lemtinga. Džiaugiuosi, kad pavyko.
– Europos, pasaulio auksas. Kas toliau? Olimpiada?
– Tikiuosi, kad olimpiadoje taip pat pasieksime medalį. Praeitą kartą šiek tiek pritrūko. Vokietijos krepšinis tobulėja ir yra aukštai. Žaidžiame aukštu lygiu ir turime gero ateinančio jaunimo. Džiaugiuosi, kad sportas mūsų šalyje auga. Krepšinis puikus žaidimas, kurį labai myliu.
– Kokį įspūdį paliko paties čempionato lygis?
– Tai buvo didelis turnyras. Matome, kad atkrintamosios buvo labai sunkios. Netgi favoritams buvo labai sunku, visi strigo. Suomiai nugalėjo serbus, Prancūzija krito nuo Sakartvelo, mes turėjome sunkias rungtynes su Portugalija. Krepšinis visur tobulėja. Taip pat nutiko daug traumų, o tai galėtų būti signalu dėl tvarkaraščio. Eurolyga, NBA, FIBA turi daug rungtynių ir tai jaučiasi žaidėjų kūnams. Buvo daug traumų, tad reikia į tai atkreipti dėmesį.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!