  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

6 įvarčius pelniusi „Barcelona“ nepaliko šansų „Valencia“

2025-09-15 00:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 00:00

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse 6:0 sutriuškino „Valencia“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Barcelonos" komanda Ispanijos „La Liga" pirmenybių rungtynėse 6:0 sutriuškino „Valencia" futbolininkus.

0

Fermino Lopezas sužaidus beveik pusvalandį pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Raphinha antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino rezultatą 2:0, o netrukus F. Lopezo antras tikslus smūgis dar labiau padidino pranašumą 3:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Raphinha nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0. Robertas Lewandowskis du kartus iš eilės pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo net 6:0.

„Valencia“ neatliko nei vieno smūgio pirmajame „La Liga“ rungtynių kėlinyje pirmą kartą nuo 2023 m. vasario mėn.

Du „Barcelonos“ žaidėjai (Raphinha ir R. Lewandowskis) pelnė po dublį pasirodę rungtynėse po keitimo „La Ligoje“ pirmą kartą 21-ajame amžiuje.

„Barcelona“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkusi 10 taškų ir rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Valencia“ su 4 taškais žengia penkiolikta.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

