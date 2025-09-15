6 įvarčius pelniusi „Barcelona“ nepaliko šansų „Valencia“

Fermino Lopezas sužaidus beveik pusvalandį pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Raphinha antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino rezultatą 2:0, o netrukus F. Lopezo antras tikslus smūgis dar labiau padidino pranašumą 3:0.
Raphinha nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0. Robertas Lewandowskis du kartus iš eilės pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo net 6:0.
„Valencia“ neatliko nei vieno smūgio pirmajame „La Liga“ rungtynių kėlinyje pirmą kartą nuo 2023 m. vasario mėn.
Du „Barcelonos“ žaidėjai (Raphinha ir R. Lewandowskis) pelnė po dublį pasirodę rungtynėse po keitimo „La Ligoje“ pirmą kartą 21-ajame amžiuje.
„Barcelona“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkusi 10 taškų ir rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Valencia“ su 4 taškais žengia penkiolikta.
