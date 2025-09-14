Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Sunkiai žodžius rinkęs E.Atamanas: nematau jokio pozityvo

2025-09-14 23:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 23:42

Pralaimėtas Europos čempionato finalas itin nuvylė Turkijos vyr. trenerį Erginą Atamaną, kuris sunkiai rinko žodžius.

E.Atamanas buvo labai nusivylęs (FIBA nuotr.)

Pralaimėtas Europos čempionato finalas itin nuvylė Turkijos vyr. trenerį Erginą Atamaną, kuris sunkiai rinko žodžius.

REKLAMA
0

Strategas nenorėjo komentuoti lemiamos atakos, neturiu ir pozityvių žodžių, nors turkai laimėjo sidabro medalius.

„Viso čempionato metu daug kalbėjau spaudos konferencijose, todėl dabar nelabai turiu, ką pasakyti. Esu labai nusivylęs, kad pralaimėjome mačą, kurį kontroliavome ir kuris buvo mūsų rankose. Turnyras baigėsi, sveikinu vokiečius“, – sakė strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Kokia buvo lemiamos atakos idėja, kai A.Šengunas paleido tritaškį?

– Nenoriu kalbėti apie žaidėjų sprendimus. Nenoriu komentuoti metimų, rungtynės baigėsi.

– Turkai pirmą kartą laimėjo medalius, kai žaidė ne namuose.

– Kai pralaimiu, neieškau pozityvo. Galbūt rytoj ar poryt, bet dabar esu labai nusivylęs ir nenoriu ieškoti pozityvo, nes dabar jo nematau.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų