Sunkiai žodžius rinkęs E.Atamanas: nematau jokio pozityvo

Strategas nenorėjo komentuoti lemiamos atakos, neturiu ir pozityvių žodžių, nors turkai laimėjo sidabro medalius.
„Viso čempionato metu daug kalbėjau spaudos konferencijose, todėl dabar nelabai turiu, ką pasakyti. Esu labai nusivylęs, kad pralaimėjome mačą, kurį kontroliavome ir kuris buvo mūsų rankose. Turnyras baigėsi, sveikinu vokiečius“, – sakė strategas.
– Kokia buvo lemiamos atakos idėja, kai A.Šengunas paleido tritaškį?
– Nenoriu kalbėti apie žaidėjų sprendimus. Nenoriu komentuoti metimų, rungtynės baigėsi.
– Turkai pirmą kartą laimėjo medalius, kai žaidė ne namuose.
– Kai pralaimiu, neieškau pozityvo. Galbūt rytoj ar poryt, bet dabar esu labai nusivylęs ir nenoriu ieškoti pozityvo, nes dabar jo nematau.
