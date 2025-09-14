Modričiaus istorinis įvartis padovanojo „AC Milan“ pergalę prieš „Bologna“

Luka Modričius sužaidus valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
Massimiliano Allegri vadovaujamoms komandoms nepavyko pasižymėti 10 iš 13 paskutinių „Serie A“ lygos rungtynių pirmų kėlinių.
L. Modričius tapo vyriausiuoju saugu, pelniusiu įvartį „Serie A“ lygos istorijoje (40 metų ir 5 dienos).
„AC Milan“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 6 taškus ir rikiuojasi penktoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Bologna“ su 3 taškais žengia trylikta.
