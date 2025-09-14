Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Modričiaus istorinis įvartis padovanojo „AC Milan“ pergalę prieš „Bologna“

2025-09-14 23:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 23:46

„AC Milan“ klubas Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „Bologna“ futbolininkus.

Luka Modričius | Scanpix nuotr.

„AC Milan" klubas Italijos „Serie A" lygos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „Bologna" futbolininkus.

0

Luka Modričius sužaidus valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

Massimiliano Allegri vadovaujamoms komandoms nepavyko pasižymėti 10 iš 13 paskutinių „Serie A“ lygos rungtynių pirmų kėlinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Modričius tapo vyriausiuoju saugu, pelniusiu įvartį „Serie A“ lygos istorijoje (40 metų ir 5 dienos).

„AC Milan“ po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 6 taškus ir rikiuojasi penktoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Bologna“ su 3 taškais žengia trylikta.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

