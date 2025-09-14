Artemijus Tutyškinas išplėšė savo klubui tašką, Tomas Kalinauskas pasižymėjo Švedijoje

Įdomu tai, kad „Koper“ vienu metu pirmavo net 3:0, bet svečiai per paskutines dešimt minučių pelnė tris įvarčius be atsako.
Trečią įvartį pelnė būtent A. Tutyškinas. Lietuvis pasižymėjo jau per pridėtą rungtynių laiką, o po to dar gavo geltoną kortelę.
Visas rungtynes žaidęs gynėjas šiame sezone pelnė jau antrą įvartį Slovėnijos lygoje.
Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 61 minutę ir prieš pat savo keitimą pelnė išlyginamąjį įvartį. Galiausiai lietuvio ginamas „Kalmar“ klubas namuose 2:1 įveikė „Vasteras“ klubą.
Po šios pergalės „Kalmar“ su 45 taškais rikiuojasi pirmoje lygos vietoje.
Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 82 minutės ir per pridėtą rungtynių laiką jam pavyko pasižymėti, o jo ginamas „Hartberg“ klubas išvykoje 2:0 nugalėjo „Ried“ ekipą.
Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink debiutavo Kotbuso „Energie“ klubo gretose. Saugas į aikštę žengė iškart po pertraukos ir 74 minutę atliko rezultatyvų perdavimą, o jo klubas išvykoje 3:0 nugalėjo „Mannheim“ klubo žaidėjus.
Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis liko ant „Torino“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:0 įveikė „Roma“ klubą.
Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė kėlinį ir 30 minutę buvo įspėta geltona kortele, o jos ginama „Como“ ekipa išvykoje 1:0 palaužė Milano „Inter“ merginas.
Marius Adamonis Italijos „Serie B“ lygoje atrėmė du smūgius, bet taip pat praleido du įvarčius ir jo atstovaujamas „Sudtirol“ klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Palermo“ klubui.
Adrian Lickūnas debiutavo „Cremonese“ U-20 komandos gretose ir žaidė startinėje sudėtyje, bet lietuvio ekipa namuose 0:2 pralaimėjo Romos „Lazio“ U-20 komandai.
Italijos „Serie C“ lygoje Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas „Perugia“ klubas namuose 0:2 nusileido „Ascoli“ klubui.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Edgaras Dubickas žaidė startinėje „Ternana“ klubo sudėtyje, o jo ekipa namuose 2:0 nugalėjo „Carpi“ klubo futbolininkus.
Lietuvis žaidė 88 minutes ir prisidėjo prie abejų komandos įvarčių. 4 minutę puolėjas atliko rezultatyvų perdavimą po kurio jo komandos draugas pasižymėjo smūgiu iš toli. Tuo metu 63 minutę būtent E. Dubickas perėmė kamuolį ir pradėjo ataką po kurios krito antrasis įvartis.
Suomijos lygoje Paulius Golubickas žaidė nuo 81 minutės, bet lietuvio atstovaujamas Kuopio KuPS klubas namuose 2:4 nusileido „Ilves“ klubui.
Armėnijos lygoje Matas Vareika žaidė nuo 70 minutės, bet su Jerevano „Pyunik“ klubu išvykoje 1:3 nusileido „Noah“ klubui.
Antroje Kinijos lygoje Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes ir 51 minutę buvo įspėtas geltona kortele, bet lietuvio ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas išvykoje 1:3 pralaimėjo „Dingnan Ganlian“ klubui.
Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ namuose 2:0 įveikė Gdynės „Arka“ ekipą.
Romualdas Jansonas dar nebuvo registruotas „Arouca“ klubo rungtynėms, o naujasis lietuvio klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Casa Pia“ klubui.
