„Hegelmann“ sugadino „Šiauliams“ šventę

Pirmoje susitikimo dalyje svečių ekipa kiek ilgiau kontroliavo kamuolį, tačiau labai pavojingų progų nesukūrė. Išskirti galima tik Klaudijaus Upsto bandymą smūgiuoti iš už baudos aikštelės, tačiau kamuolį atmušė vartininkas Gustas Baliutavičius. Saulės miesto komanda turėjo galimybę pasižymėti 33-iąją minutę, bet akrobatinis Martyno Dapkaus smūgis per save skriejo virš vartų.
Antrojo kėlinio viduryje komandos apsikeitė pavojingais išpuoliais – individualų meistriškumą pademonstravo kelis šiauliečių futbolininkus suklaidinęs Leo Ribeiro, tiesa, legionieriaus smūgį atrėmė sėkmingai sužaidęs vartų sargas G. Baliutavičius. Aikštės šeimininkų gretose puikų perdavimą atliko Danielis Romanovskis, tačiau po Gabrieliaus Micevičiaus smūgio kamuolys sudrebino skersinį.
80-oji minutė šiose rungtynėse tapo esminė – po keitimo aikštėje pasirodęs W. Gabrielis tolimu smūgiu į apatinį tolimąjį vartų kampą pelnė pirmąjį savo šio sezono įvartį ir išvedė „Hegelmann“ ekipą į priekį.
Auksinę progą atstatyti pusiausvyrą nuo 11 metrų žymos turėjo Benny, bet jo smūgį atrėmė puikiai sužaidęs svečių vartininkas Vincentas Šarkauskas.
Mėlynai balti po šio laimėjimo turi 53 taškus ir žengia 2-oje vietoje, o šiauliečių sąskaitoje – 43 taškai ir 4-oji pozicija.
