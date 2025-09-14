Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ surengė įvarčių fiestą namuose

2025-09-14 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 19:13

28-ajame „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko lyderis „Kauno Žalgiris“ ir dėl išlikimo kovojantys Vilniaus „Riteriai“. Rezultatyviai žaidę kauniečiai sutriuškino vilniečius rezultatu 6:1 (3:0).

„Kauno Žalgirio“ ekipa | Klubo nuotr.

28-ajame „TOPsport" remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko lyderis „Kauno Žalgiris" ir dėl išlikimo kovojantys Vilniaus „Riteriai". Rezultatyviai žaidę kauniečiai sutriuškino vilniečius rezultatu 6:1 (3:0).

0

Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo – jau 15-ąją minutę Aldayras Hernandezas perdavimu surado gynybos partnerį Antoną Tolordavą, o pastarasis tiksliu smūgiu išvedė žalgiriečius į priekį.

Visai netrukus A. Tolordava buvo arti dublio, tačiau jo smūgį galva atrėmė Antonio Tuta. Po dar kelių akimirkų puikią progą turėjo ir veteranas Fiodoras Černychas, bet ir jam „Riterių“ vartų sargo nuginkluoti nepavyko.

Skylėta vilniečių gynyba pasinaudojo Amine‘as Benchaibas – perdavimo iš Haymenno Bah-Traore sulaukęs belgas nesuklydo ir padvigubino ekipos pranašumą.

Prieš pat pertrauką kilo dar viena sumaištis svečių baudos aikštelėje, o ja pasinaudojęs Dejanas Georgijevičius pelnė 9-ąjį savo šio sezono įvartį.

Vos prasidėjus antrajam kėliniui, komandos apsikeitė įvarčiais – kauniečių gretose puikiu smūgiu iš už baudos aikštelės pasižymėjo F. Černychas, o vilniečių ekipoje rezultatyviu smūgiu po standartinės padėties įvartį pelnė Deimantas Rimpa.

78-ąją minutę puikų Eduardo Jurjono perdavimą rezultatyviu smūgiu pavertė D. Georgijevičius, pelnęs penktą žalgiriečių įvartį.

Po dar šešių minučių įspūdingą tolimą šūvį atliko E. Jurjonas – krašto gynėjas iš maždaug 30 metrų nuginklavo vilniečių vartininką Antonio Tutą.

„Kauno Žalgiris“ su 60 taškų išlieka turnyro lentelės viršūnėje, o „Riteriai“ su 17 taškų – devinti.

