  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė grįžta į A divizioną

2025-09-14 04:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 04:09

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sugrįžo į Europos čempionato A divizioną.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Italijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo čempionato B diviziono superfinalo turnyro pusfinalyje Aivaro Meškinio auklėtiniai po baudinių serijos (pagrindinis laikas 0:0) nugalėjo Kazachstano futbolininkus ir garantavo sau patekimą į varžybų finalą.

Pagrindinio laiko metu nebuvo pelnytas nė vienas įvartis, tad dvikovos baigtis kėlėsi į baudinių seriją.

Joje dominavo lietuviai. Mūsų gretose baudinius realizavo Audrius Plytnikas, Paulius Giedraitis bei Vasilij Novičkov, kazachams nepavyko realizuoti nė vieno baudinio, tad pergalė ir kelialapis į finalą atiteko lietuviams.

Finale lietuviai žais prieš Rumunijos rinktinę, kuri kitame pusfinalyje pranoko Azerbaidžaną.

Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
