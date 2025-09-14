Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė grįžta į A divizioną

Italijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo čempionato B diviziono superfinalo turnyro pusfinalyje Aivaro Meškinio auklėtiniai po baudinių serijos (pagrindinis laikas 0:0) nugalėjo Kazachstano futbolininkus ir garantavo sau patekimą į varžybų finalą.
Pagrindinio laiko metu nebuvo pelnytas nė vienas įvartis, tad dvikovos baigtis kėlėsi į baudinių seriją.
Joje dominavo lietuviai. Mūsų gretose baudinius realizavo Audrius Plytnikas, Paulius Giedraitis bei Vasilij Novičkov, kazachams nepavyko realizuoti nė vieno baudinio, tad pergalė ir kelialapis į finalą atiteko lietuviams.
Finale lietuviai žais prieš Rumunijos rinktinę, kuri kitame pusfinalyje pranoko Azerbaidžaną.
