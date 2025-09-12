Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ ir „Dainava“ sužaidė lygiosiomis

2025-09-12 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 21:55

Lietuvos futbolo A lygoje taškų sąskaitą papildė autsaideris Alytaus DFK „Dainava“. 28-ajame ture alytiškiai pirmą kartą šiemet nepralaimėjo prieš Telšių „Džiugą“ – 1:1.

Oleksandras Kurcevas | Kulis Photography

Lietuvos futbolo A lygoje taškų sąskaitą papildė autsaideris Alytaus DFK „Dainava". 28-ajame ture alytiškiai pirmą kartą šiemet nepralaimėjo prieš Telšių „Džiugą" – 1:1.

0

Pirmame kėlinyje daugiau galimybių turėjo namuose žaidę džiugiečiai, tačiau lygiai po penkių mėnesių į vartų stačiakampį sugrįžęs Volodymyras Krynskis žaidė solidžiai. Kitoje aikštės pusėje laimę iš toli pabandė Nikolozas Čikovani – Lietuvos čempionate debiutavęs Danylo Riabenka bandymą atrėmė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemažai gynyboje kentėję dainaviečiai 76-ąją minutę pasinaudojo standartine situacija. Po pakelto kampinio Danielis Alemao galva nukreipė kamuolį į vartus, jam rezultatyvų perdavimą atliko Ernestas Stočkūnas.

Vis dėlto po poros minučių „Džiugas“ atstatė pusiausvyrą: Ronaldas Sobowale atliko perdavimą, jį sustabdė Vilius Piliukaitis – dėkingai atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Oleksandras Kurcevas. Ukrainiečiui tai buvo 9-asis įvartis šiame sezone.

