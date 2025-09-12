Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Mažumoje likusi „Sūduva“ iškovojo tašką

2025-09-12 21:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 21:28

28-asis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Marijampolėje. Po įvartį pelniusios „Sūduvos“ ir „Panevėžio“ ekipos sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1).

Rungtynių akimirka | fksuduva.lt nuotr.

28-asis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Marijampolėje. Po įvartį pelniusios „Sūduvos“ ir „Panevėžio“ ekipos sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:1).

REKLAMA
0

Gausiai sirgalių palaikomi aikštės šeimininkai susitikimo pradžioje buvo kiek aktyvesni. Kamuolį perėmęs Sidy Sanokho smūgiu pažeme grasino Vytauto Černiausko ginamiems vartams, bet pastarasis smūgį atrėmė. Visai netrukus, iš toli pykštelėjo Salamonas Kouadio, tiesa, kamuolys sudrebino skersinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

21-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – Rokas Rasimavičius tiksliu perdavimu surado Kwadwo Asamoah, kuris išvedė svečių ekipą į priekį.

REKLAMA
REKLAMA

Kėliniui artėjant prie pabaigos, K. Asamoah buvo arti dublio, tačiau šįkart kamuolys atsitrenkė į virpstą.

REKLAMA

58-ąją minutę visai šalia įvarčio buvę panevėžiečiai trečią kartą sudrebino marijampoliečių vartų konstrukciją. Marko Bočaninas sulaukė puikaus perdavimo iš aikštės gilumos, bet iki įvarčio ir vėl pritrūko šiek tiek tikslumo.

Po penkiolikos minučių sūduviečių situacija tapo dar sunkesnė, kai, ne į kamuolį, o Justino Januševskio galvą pataikęs, Lucky Tomas prieš save išvydo raudoną kortelę.

90-oji minutė buvo paženklinta 11 metrų baudiniu – „Panevėžio“ ekipos futbolininkas savo baudos aikštelėje sužaidė ranka, o prie žymos stojęs Stevas Lawsonas padovanojo komandai tašką.

Marijampoliečiai su 46 taškais žengia 3-ioje pozicijoje, o panevėžiečiai su 38 taškais – šešti.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų