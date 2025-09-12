Mažumoje likusi „Sūduva“ iškovojo tašką

Gausiai sirgalių palaikomi aikštės šeimininkai susitikimo pradžioje buvo kiek aktyvesni. Kamuolį perėmęs Sidy Sanokho smūgiu pažeme grasino Vytauto Černiausko ginamiems vartams, bet pastarasis smūgį atrėmė. Visai netrukus, iš toli pykštelėjo Salamonas Kouadio, tiesa, kamuolys sudrebino skersinį.
21-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis – Rokas Rasimavičius tiksliu perdavimu surado Kwadwo Asamoah, kuris išvedė svečių ekipą į priekį.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, K. Asamoah buvo arti dublio, tačiau šįkart kamuolys atsitrenkė į virpstą.
58-ąją minutę visai šalia įvarčio buvę panevėžiečiai trečią kartą sudrebino marijampoliečių vartų konstrukciją. Marko Bočaninas sulaukė puikaus perdavimo iš aikštės gilumos, bet iki įvarčio ir vėl pritrūko šiek tiek tikslumo.
Po penkiolikos minučių sūduviečių situacija tapo dar sunkesnė, kai, ne į kamuolį, o Justino Januševskio galvą pataikęs, Lucky Tomas prieš save išvydo raudoną kortelę.
90-oji minutė buvo paženklinta 11 metrų baudiniu – „Panevėžio“ ekipos futbolininkas savo baudos aikštelėje sužaidė ranka, o prie žymos stojęs Stevas Lawsonas padovanojo komandai tašką.
Marijampoliečiai su 46 taškais žengia 3-ioje pozicijoje, o panevėžiečiai su 38 taškais – šešti.
