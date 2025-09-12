Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

E. Knightonui ketverių metų diskvalifikacija už dopingo pažeidimą – mėsos užterštumo versija nepadėjo

2025-09-12 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 21:23

Jungtinių Amerikos Valstijų sprinteriui Erriyonui Knightonui skirta ketverių metų diskvalifikacija, kai Sporto arbitražo teismas (CAS) iš dalies patenkino „World Athletics“ ir Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) apeliacijas dėl sprendimo jo nediskvalifikuoti.

Erriyonas Knightonas | Scanpix nuotr.

0

21-erių atletas 2024 m. kovą davė teigiamą dopingo mėginį dėl trenbolono – uždraustos medžiagos, skatinančios raumenų augimą.

Jis išvengė diskvalifikacijos po nepriklausomo arbitro sprendimo ir jam buvo leista dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, tačiau dabar jam skirta bausmė įsigalioja nedelsiant.

E. Knightonas pernai vasarą Paryžiuje 200 m bėgime finišavo ketvirtas, bet nepateko į JAV rinktinę, kuri rugsėjo 13-21 d. Tokijuje dalyvaus pasaulio čempionate.

Iš pradžių jis buvo išteisintas pateikęs įrodymus, esą teigiamą dopingo radinį lėmė mėsos užterštumas.

„World Athletics“ ir WADA nustatė, kad tie įrodymai „neatitiko reikalaujamo šaltinio įrodymo standarto“ ir buvo „statistiškai neįmanomi“, o CAS dabar priėmė jų naudai palankų sprendimą.

„CAS kolegija nustatė, kad nėra įrodymų, kurie pagrįstų išvadą, jog į JAV importuota jautienos uodega galėjo turėti trenbolono likučių tokiu lygiu, kuris būtų lėmęs sportininko teigiamą testą“, – nurodė CAS.

