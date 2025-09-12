Iveta Dapkutė ir Marianna Argyrokastriti iškovojo kelialapį į dvejetų finalą

Pirmajame sete didesnės intigos nebuvo – lietuvė su porininke laimėjo dvi varžovių padavimų serijas, o oponentės neturėjo nė vieno „break pointo“. Antrajame sete kova buvo atkaklesnė, nes varžovėms pavyko panaikinti 2 geimų deficitą (4:2, 4:4). Devintajame geime lietuvė su graike susigrąžino iniciatyvą (5:4), o dešimtajame įtvirtino pergalę, nors varžovės ir buvo susikūrusios „break pointą“.
Lietuvė su porininke pelnė 515 JAV dolerių ir po 10 WTA dvejetų reitingo taškų. Finale jos bandys nugalėti Shirą Buhadaną iš Izraelio ir čekę Nikolą Koprivovą.
Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po 2 valandų 5 minučių kovos 4:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei indei Zeel Desai (WTA-644). Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
