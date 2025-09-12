Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė Heraklione pralaimėjo ketvirtfinalį antrai turnyro raketei

2025-09-12 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 15:26

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų ketvirtfinalyje penktadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-805) po 2 valandų 5 minučių kovos 4:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei indei Zeel Desai (WTA-644).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų ketvirtfinalyje penktadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-805) po 2 valandų 5 minučių kovos 4:6, 4:6 nusileido antrajai turnyro raketei indei Zeel Desai (WTA-644).

REKLAMA
0

Lietuvė prastai pradėjo pirmąjį setą (0:3, 1:4). Vėliau I. Dapkutė deficitą sušvelnino, o po devintajame geime laimėtos varžovės padavimų serijos priartėjo iki minimumo (4:5). Deja, lietuvė rezultato taip ir neišlygino, nes dešimtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmus 8 antrojo seto geimus laimėjo padavimus priimdavusi žaidėja (4:4). Šią tendenciją devintajame geime nutraukė indė (4:5). I. Dapkutei tuo pačiu pasižymėti nepavyko – lietuvė dešimtajame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.

REKLAMA
REKLAMA

I. Dapkutė šiame mače realizavo 5 „break pointus“ iš 10, o Z. Desai – 7 iš 14.

Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.

Dvejetuose pirmos pagal skirstymą I. Dapkutė ir graikė Marianna Argyrokastriti laukia pusfinalio mačo, kur bandys nugalėti italę Lavinią Luciano ir uzbekę Sevil Juldaševą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų