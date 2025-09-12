Iveta Dapkutė Heraklione pralaimėjo ketvirtfinalį antrai turnyro raketei

Lietuvė prastai pradėjo pirmąjį setą (0:3, 1:4). Vėliau I. Dapkutė deficitą sušvelnino, o po devintajame geime laimėtos varžovės padavimų serijos priartėjo iki minimumo (4:5). Deja, lietuvė rezultato taip ir neišlygino, nes dešimtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.
Pirmus 8 antrojo seto geimus laimėjo padavimus priimdavusi žaidėja (4:4). Šią tendenciją devintajame geime nutraukė indė (4:5). I. Dapkutei tuo pačiu pasižymėti nepavyko – lietuvė dešimtajame geime pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją.
I. Dapkutė šiame mače realizavo 5 „break pointus“ iš 10, o Z. Desai – 7 iš 14.
Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
Dvejetuose pirmos pagal skirstymą I. Dapkutė ir graikė Marianna Argyrokastriti laukia pusfinalio mačo, kur bandys nugalėti italę Lavinią Luciano ir uzbekę Sevil Juldaševą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
