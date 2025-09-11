Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė ir Marianna Argyrokastriti užtikrintai pateko į Herakliono turnyro dvejetų pusfinalį

2025-09-11 20:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 20:05

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Iveta Dapkutė su graike Marianna Argyrokastriti per 68 minutes 6:3, 6:3 pasiekė pergalę prieš italę Giulianą Bestetti ir bulgarę Beatris Spasovą.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės keitėsi laimėtomis varžovių padavimų serijomis, bet vėliau lietuvei su graike pavyko atitrūkti (3:1, 5:2). Aštuntajame geime I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jų neišmušė iš vėžių – jau kitame geime lietuvė su porininke laimėjo lemtingą varžovių padavimų seriją.

Antrajame sete lietuvė su porininke surengė spurtą 3:0 (1:1, 4:1). Varžovės vėliau kiek priartėjo (4:3), tačiau rezultato taip ir neišlygino, nes aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Devintajame geime lietuvė su porininke startavo prastai (15:30), bet tada pelnė 3 taškus be atsako ir įtvirtino pergalę.

I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys nugalėti italę Lavinią Luciano ir uzbekę Sevil Juldaševą.

Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) jau pasiekė dvi pergales ir pateko į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su antrąja turnyro rakete inde Zeel Desai (WTA-644).

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

