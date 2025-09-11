Iveta Dapkutė ir Marianna Argyrokastriti užtikrintai pateko į Herakliono turnyro dvejetų pusfinalį

Mačo pradžioje tenisininkės keitėsi laimėtomis varžovių padavimų serijomis, bet vėliau lietuvei su graike pavyko atitrūkti (3:1, 5:2). Aštuntajame geime I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jų neišmušė iš vėžių – jau kitame geime lietuvė su porininke laimėjo lemtingą varžovių padavimų seriją.
Antrajame sete lietuvė su porininke surengė spurtą 3:0 (1:1, 4:1). Varžovės vėliau kiek priartėjo (4:3), tačiau rezultato taip ir neišlygino, nes aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Devintajame geime lietuvė su porininke startavo prastai (15:30), bet tada pelnė 3 taškus be atsako ir įtvirtino pergalę.
I. Dapkutė su M. Argyrokastriti pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Pusfinalyje jos bandys nugalėti italę Lavinią Luciano ir uzbekę Sevil Juldaševą.
Vienetuose 32-ejų I. Dapkutė (WTA-805) jau pasiekė dvi pergales ir pateko į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su antrąja turnyro rakete inde Zeel Desai (WTA-644).
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
