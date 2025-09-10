Justina Mikulskytė pralaimėjo pirmajame ITF teniso turnyro rate Prancūzijoje

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo penktojo geimo N. Bains pradėjo spurtą 4:0, kuris jai padėjo laimėti setą. Antrajame sete lygi kova tęsėsi iki šeštojo geimo. Lemiamu metu britė vėl žaidė sėkmingiau, laimėjo dvi lietuvės padavimų serijas, o J. Mikulskytė šiame sete „break pointų“ neturėjo.
Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 557 JAV dolerius. Dvejetuose J. Mikulskytė šį kartą nestartuos.
ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
