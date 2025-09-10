Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė pralaimėjo pirmajame ITF teniso turnyro rate Prancūzijoje

2025-09-10 14:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 14:53

Prancūzijoje vykstantis ITF serijos moterų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė geriausiai Lietuvos žaidėjai 29-erių Justinai Mikulskytei (WTA-205). Ji jau pirmajame rate per 65 minutes 2:6, 2:6 pralaimėjo 27-erių britei Naikthai Bains (WTA-457), kuri 2020 m. WTA reitinge buvo pakilusi iki 199-os pozicijos.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo penktojo geimo N. Bains pradėjo spurtą 4:0, kuris jai padėjo laimėti setą. Antrajame sete lygi kova tęsėsi iki šeštojo geimo. Lemiamu metu britė vėl žaidė sėkmingiau, laimėjo dvi lietuvės padavimų serijas, o J. Mikulskytė šiame sete „break pointų“ neturėjo.

Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 557 JAV dolerius. Dvejetuose J. Mikulskytė šį kartą nestartuos.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

