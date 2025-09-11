Iveta Dapkutė žengė į moterų teniso turnyro Heraklione ketvirtfinalį

Lietuvė dominavo visą pirmąjį setą, o antrojo pradžioje laimėjo varžovės padavimų seriją. S. Nagornaja antrojo seto antrajame geime realizavo vienintelį per visą mačą susikurtą „break pointą“ ir vėliau atsilaikė iki penktojo geimo, kai pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir paleido I. Dapkutę į priekį.
Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje I. Dapkutė susitiks su antrąja turnyro rakete inde Zeel Desai (WTA-644).
Dvejetuose pirmos pagal skirstymą I. Dapkutė ir graikė Marianna Argyrokastriti kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame ketvirtadienį bandys nugalėti italę Giulianą Bestetti ir bulgarę Beatris Spasovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
