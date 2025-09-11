Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iveta Dapkutė žengė į moterų teniso turnyro Heraklione ketvirtfinalį

2025-09-11 15:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 15:09

Heraklione (Graikija) vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 32-ejų Iveta Dapkutė (WTA-805) per 1 valandą 33 minutes 6:1, 6:3 pasiekė pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią Izraelio atstovę Sofiją Nagornają (ITF-112).

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė dominavo visą pirmąjį setą, o antrojo pradžioje laimėjo varžovės padavimų seriją. S. Nagornaja antrojo seto antrajame geime realizavo vienintelį per visą mačą susikurtą „break pointą“ ir vėliau atsilaikė iki penktojo geimo, kai pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir paleido I. Dapkutę į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje I. Dapkutė susitiks su antrąja turnyro rakete inde Zeel Desai (WTA-644).

Dvejetuose pirmos pagal skirstymą I. Dapkutė ir graikė Marianna Argyrokastriti kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame ketvirtadienį bandys nugalėti italę Giulianą Bestetti ir bulgarę Beatris Spasovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

