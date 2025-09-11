Kalnietis apie Venslovaitienę: arba liga, arba narcicizmo forma, kur medicina – bejėgė

Laidos metu M. Kalnietis, „Basketnews“ redaktorius Jonas Miklovas ir buvęs futbolininkas Saulius Mikoliūnas su vedėjais Artūru Anužiu ir Kristoforu Vaidučiu Jankausku kalbėjosi apie Lietuvos sporto istorijoje pasižymėjusias prieštaringas asmenybes – Vladimirą Romanovą, Gedvydą Vainauską, Gediminą Žiemelį.
Pokalbiui įsibėgėjus, M. Kalnietis pasakojo, kad jo, kaip klubo vadovo, vizija yra, jog organizacija turi būti šeima.
„Ką girdžiu iš aplinkinių, iš klubo, kad dabar tikrai lengviau prisikviesti lietuvius, kurie žino, kaip mes dirbam nei keliauti pas Vilmą“, – sakė buvęs krepšininkas.
Ir netrukus išsiplėtė.
„Nors aš gerai jos nepažįstu, bet Jonas mane gerai žino – tikrai stengiuosi megzti kažkokį santykį, turėti diskusijas. Nors mes ir esam varžovai aikštelėje, bet tariamės ir dėl Lietuvos futbolo darome kažkokius žingsnius, kad eitume visi kartu į priekį. Kiek savo pareigose... 2,5 metų, tai pirmus dvejus metus bandžiau ieškoti santykio su Vilma, paskutinius pusę – visiškai nebendraujame, nes tiesiog pavargau.
Gal grubiai pasakysiu, bet tai yra žmogus ar kažkokią turintis ligą ir geriantis vaistus, iš ko negalima juoktis, arba tai yra tokia didelė narcicizmo forma, kur turbūt medicina – bejėgė“, – rėžė M. Kalnietis.
2023-siais, vos baigęs karjerą, buvęs Lietuvos rinktinės įžaidėjas nėrė į futbolą ir tapo „Kauno Žalgirio“ prezidentu.
Nors titulų vis dar neiškovojo, šiemet A lygoje kauniečiai yra pirmoje vietoje. Prieš lemiamą 9 rungtynių atkarpą „Kauno Žalgiris“ turi 7 taškų pranašumą prieš Kauno rajono „Hegelmann“ komandą.
V. Venslovaitienės etapas Vilniaus „Žalgirio“ direktorės poste užsibaigė šių metų vasarą, kai dėl prastų rezultatų sirgaliai iš posto ėmė versti trenerį Vladimirą Čeburiną. Pasak pranešimų viešojoje erdvėje ir kalbų futbolo koridoriuose, vadovę ir kazachą siejo ne tik futbolas, bet ir artimas ryšys, tad ji mūru stojo už strategą.
Paskutine vinimi istorijoje tapo „Žalgirio“ dalininkės Eleonoros Kasperūnienės pareiškimas, jog V. Venslovaitienė, pasinaudodama 15 metų senumo sutartimi tiesiog perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią klubo dalį.
Dėl šio manevro pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius.
V. Venslovaitienei vis dar priklauso 3 klubo dalys, dėl vienos jų ir vykdomas teisėsaugos tyrimas.
Laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“, žiūrėkite pirmadieniais nuo 19:30 val. per TV3.
