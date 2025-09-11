Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ gretas papildė po traumos pasveikęs gynėjas

2025-09-11 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 15:15

FK „Žalgiris" rugsėjo pradžioje sulaukė papildymo – prie Vilniaus komandos prisijungė po traumos pasveikęs gynėjas iš Kroatijos Petaras Bosančičius.

Petaras Bosančičius | Klubo nuotr.

FK „Žalgiris“ rugsėjo pradžioje sulaukė papildymo – prie Vilniaus komandos prisijungė po traumos pasveikęs gynėjas iš Kroatijos Petaras Bosančičius.

0

29 metų vidurio gynėjas į Lietuvos sostinę buvo atvykęs prieš sezoną vasarį, tačiau net nespėjo pasirodyti komandos aistruoliams – pirmoje treniruotėje kroatas patyrė traumą ir netrukus iškeliavo gydytis į gimtinę.

Per pusmetį traumą išsigydęs futbolininkas neseniai atvyko į Lietuvą ir rinktinių pertraukos metu prisijungė prie „Žalgirio“ pagrindinės komandos treniruočių.

Pastaruosius dvejus metus P. Bosančičius žaidė Latvijoje, „Auda“ ir „Riga“ komandose, su pastarąja 2023 m. laimėjo Latvijos taurę.

Iš Splito kilęs žaidėjas karjerą pradėjo „Hajduk“ klube, kur daugiausiai žaidė jaunimo komandose, taip pat buvo skolinamas antrojo diviziono ekipoms. Nuo 2018 m. P. Bosančičius persikėlė į Pulos „Istra“ komandą, jos gretose Kroatijos čempionate sužaidė 73 rungtynes.

2021 m. rudenį kroatas trumpai atstovavo Mariupolio klubui Ukrainoje, o 2022 m. pusmetį atstovavo Bosnijos ir Hercegovinos klubui „Široki Brijeg“.

Kartu su P. Bosančičiumi į „Žalgirio“ treniruotes pastaruoju metu grįžta ir saugas Adama Fofana, kuris nežaidė nuo kovo mėn. dėl trečiajame ture patirtos traumos, bei puolėjas Nikola Petkovičius, susižeidęs pirmose kontrolinėse rungtynėse sausį.

Nuo gegužės Vilniaus komandai negali padėti gynėjas Younnas Zahary, o pastarąsias kelias savaites – gynėjas Vasilije Radenovičius. Dėl traumų šį sezoną ilgesnį laiką turėjo praleisti saugas Giedrius Matulevičius, gynėjas Thomas Basila, jaunieji Vytis Pavilonis ir Joris Aliukonis.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais šeštadienį, rugsėjo 13 dieną svečiuose prieš Gargždų „Bangą“. Vilniuje kitos žalgiriečių rungtynės vyks rugsėjo 19 d.

