Pasaulio čempionate – Buzelis, Jakučionis ir Sabonis? Štai kokį Lietuvos rinktinės veidą galėtume išvysti

Žinoma, dabar pagrindinis akcentas yra pasaulio čempionato atranka, kur lietuviams reikės aplenkti bent vieną iš elitinių rinktinių – Turkiją, Italiją arba Serbiją. Bet iki šiol su atrankomis be problemų besitvarkiusi Lietuvos rinktinė verčia galvoti apie 2027 m. pasaulio čempionatą Katare.
Apie padėtus pamatus kalbėjęs vyr. treneris Rimas Kurtinaitis supranta, kad esant geroms aplinkybėms, vos keli žaidėjai iš šios rinktinės būtų idealiame komandos dvyliktuke po poros metų.
Tinklalapis Krepsinis.net pasvarstė, iš kokių žaidėjų 2027 m. vasarą R.Kurtinaitis galės rinktis, su kuriais sieks sugrąžinti Lietuvos rinktinei medalius.
Gynėjai
Eilę metų skaudi įžaidėjų tema Lietuvoje, panašu, yra išspręsta daugeliui metų į priekį. Turėsime daugiau nei Roką Jokubaitį, kuris, jei sklandžiai praeis reabilitacija, 2027 m. vasarą jau turėtų būti užsitarnavęs elitinio Eurolygos įžaidėjo statusą.
Didžiajame turnyre turėtų debiutuoti tuomet 21-erių būsiantis Kasparas Jakučionis, kuris artėjantį sezoną debiutuos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet iš tiesų nėra aišku, ar R.Jokubaitis bus pagrindinis rinktinės įžaidėjas 2027 m. vasarą.
Negana dviejų labai ryškių vardų į įžaidėjo vietą šalia jų turime daug žadantį Augusto Marčiulionio talentą, kuris su aiškiu žaidimo organizavimu gali pasiūlyti kitokį žaidimo stilių nei K.Jakučionis su R.Jokubaičiu. O neatmeskime ir šią vasarą sužibėjusio Arno Veličkos progreso, kuriam dar tik 25-eri.
Pereinant prie atakuojančių gynėjų vietos, iš Europos čempionate žaidusių krepšininkų, favoritas būti ir 2027 m. pasaulio čempionate – Deividas Sirvydis. Bet savo akcijas prieš R.Kurtinaitį pakėlė ir dėl gynybos vertinami Ignas Sargiūnas su Margiriu Normantu. 2027 m. vasarą jiems atitinkamai bus 27-eri ir 30 metų.
O pasirinkimo turime gerokai daugiau ir, pirmiausia, reikia išskirti šią vasarą traumos sustabdytą Igną Brazdeikį. Geriausią prasiveržimą tarp lietuvių turintis Iggy 2027 m. bus 28-erių ir turėtų dar tik ateiti į savo karjeros piką.
Gynybinį veidą diegiantis R.Kurtinaitis tikrai stebės 2000 m. kartos Dovydo Giedraičio karjeros trajektoriją, o tritaškių stokojančiai rinktinei jau gali būti įdomus ir Mantas Juzėnas. Studijuoti už Atlanto išvykstantis aršus gynėjas 2027 m. vasarą bus 20 metų. Nepamirškime ir šiemet rinktinės stovykloje jau besigrūdinusio 23-ejų Manto Rubštavičiaus.
Jau pradedame nurašyti Mariaus Grigonio kandidatūrą, nes jis pats apie tai yra tarp eilučių kalbėjęs, bet jei kaunietis išsispręs savo sveikatos situaciją, galiausiai norėtųsi Grigulicą pamatyti medalius laiminčioje Lietuvos rinktinėje. Juolab, kad jam dabar dar tik 31-eri, o jaunoje ir kylančioje rinktinėje tokio patyrusio vilko labai reikėtų.
Gynėjų linijos pasirinkime preliminariai turime R.Jokubaitį, K.Jakučionį, A.Marčiulionį, A.Veličką, D.Sirvydį, I.Brazdeikį, M.Grigonį, M.Normantą, I.Sargiūną, D.Giedraitį, M.Rubštavičių ir M.Juzėną. Sakykite, ką norite, bet skamba labai solidžiai.
Puolėjai
Pamatus ateičiai šioje rinktinėje pasiklojęs R.Kurtinaitis gali būti ramus dėl 27-erių Tado Sedekerskio ir 23-ejų Ąžuolo Tubelio svarbos komandai ateityje, o tai praktiškai išsprendžia ketvirtos pozicijos klausimą.
Aišku, šis čempionatas dar kartą parodė, kaip komandoje šioje vietoje reikia turėti elitinį snaiperį. Į tokį amplua drąsiai pretenduos 2027 m. 29-erių būsiantis Arnoldas Kulboka.
Ryškiausias puolėjas, be abejo, yra Matas Buzelis. NBA žvaigžde pretenduojantis tapti M.Buzelis ne kartą užtvirtino savo norą ateityje žaisti Lietuvos rinktinėje, o pasaulio čempionato metu jam bus 23-eji metai ir jis jau bus sužaidęs tris sezonus NBA. Potencialus šios šviesios Lietuvos rinktinės veidas.
Ne veterano amžiaus bus ir šiemet rinktinėje debiutavęs 30-metis Gytis Radzevičius, o konkurenciją jau po dvejų metų turėtų sudaryti Paulius Murauskas. Per abi puolėjo pozicijas žaidžiantis 21-erių talentas pastaraisiais metais padarė didelį progresą ir po poros metų jau turėtų būti Eurolygos žaidėjas.
M.Buzelis, T.Sedekerskis, Ą.Tubelis, G.Radzevičius, A.Kulboka, P.Murauskas... Žinant, kad laisvai per pozicijas gali slinktis į viršų D.Sirvydis, I.Brazdeikis ar M.Rubštavičius, pasirinkimas puolėjų grandyje – daugiau nei pakankamas.
Centrai
Vieta, dėl kurios Lietuva praktiškai niekada neturėjo problemų, panašu, ir toliau bus saugi net jei ir atkris vienas ar kitas kandidatas, kaip nutiko šią vasarą.
Žinoma, po dvejų metų čia ir toliau ryškiausias žmogus bus Domantas Sabonis, kuriam bus 31-eri. NBA žvaigždė leido suprasti, kad šiemet neatvykimas į rinktinę buvo išimtis iš taisyklės, tad artimiausiu metu galime laukti jo sugrįžtančio.
Koks Jono Valančiūno likimas? Šioje rinktinėje JV idealiai tvarkėsi su atskirose rungtynėse besikeičiančiu vaidmeniu, o jo patriotiškumas ir noras ginti savo šalies vardą nekelia abejonių. Tad norisi tikėti, kad kapitonas žvelgia į dar vieną olimpinį ciklą, o po dvejų metų jam bus 35-eri.
Bet net jei ir kažkurio vieno iš mūsų NBA bokštų neturėtume, tai nebūtų kertinė problema. Šiemet daug vilties suteikė 24-erių Marekas Blaževičius, kurio charakteris ir turimi įgūdžiai leidžia laukti ir tikėti dar viena galimybe Eurolygoje.
Į centro poziciją atkarpomis besislinkęs Ą.Tubelis irgi gali pridengti šią vietą, o komandoje buvo ir 28-erių Laurynas Birutis.
Tarp dabartinių įsitvirtinusių krepšininkų yra rinktinės trenerių štabui labai patinkantis Martynas Echodas, kuris, jei ne trauma, tikrai šią vasarą būtų atstovavęs Lietuvai.
Galiausiai, didelės viltys siejamos su Motiejumi Krivu. Praėjusį sezoną traumos sustabdytas 20-metis yra NBA potencialo žaidėjas ir jei artėjančią vasarą jis neišgirs savo pavardės pirmajame naujokų biržos rate, tai jau bus netikėtumas.
D.Sabonis, J.Valančiūnas, M.Blaževičius, L.Birutis, M.Echodas ir M.Krivas į vieną poziciją vėl skamba kaip labai didelė prabanga. Bet tokią prabangą turėtų mėgti tiek Lietuvos rinktinės treneriai, tiek ir sirgaliai – kad tik tokios problemos gyvenime.
Rašau ir šypsausi. Žinoma, ant popieriaus visada reikalai būna gražesni iki kol nesusiduri su realybe, kviečiant žaidėjus atvykti į rinktinę, bet iš esmės turime tokį platų pasirinkimą visose pozicijose, jog esame apsaugoti nuo nenumatytų netekčių. Atrodo, kad „grįžome į elitą“ artimiausiais metais taps realiu faktu pasaulio krepšinio žemėlapyje. Ateitis – šviesi.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!