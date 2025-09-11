J.Motley buvo areštuotas Bulgarijoje

Tel Avivo „Hapoel“ komandos aukštaūgis padarė eismo įvykį Bulgarijoje, dėl ko buvo areštuotas. Taip jam nebuvo leista keliauti su komanda atgal į Izraelį. Vis tik „Hapoel“ ėmėsi padėti krepšininkui ir galiausiai jis buvo paleistas – vakare galės prisijungti prie treniruotės.
J.Motley yra vienas „Hapoel“ lyderių ir praeitame Europos taurės sezone per 26 minutes pelnė 16,7 taško, atkovojo 4,8 kamuolio, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 19,5 naudingumo balo.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!