Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

J.Motley buvo areštuotas Bulgarijoje

2025-09-11 10:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-11 10:56

30-metis Jonathanas Motley turėjo problemų Bulgarijoje ir dėl to negalėjo išskristi į Izraelį, skelbia one.co.il.

J.Motley galiausiai paleistas

30-metis Jonathanas Motley turėjo problemų Bulgarijoje ir dėl to negalėjo išskristi į Izraelį, skelbia one.co.il.

REKLAMA
0

Tel Avivo „Hapoel“ komandos aukštaūgis padarė eismo įvykį Bulgarijoje, dėl ko buvo areštuotas. Taip jam nebuvo leista keliauti su komanda atgal į Izraelį. Vis tik „Hapoel“ ėmėsi padėti krepšininkui ir galiausiai jis buvo paleistas – vakare galės prisijungti prie treniruotės.

J.Motley yra vienas „Hapoel“ lyderių ir praeitame Europos taurės sezone per 26 minutes pelnė 16,7 taško, atkovojo 4,8 kamuolio, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 19,5 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų