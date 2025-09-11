Kalendorius
Sportas > Futbolas > Lietuva

Paulius Golubickas pateko į Suomijos taurės finalą

2025-09-11 07:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 07:38

Trečiadienį į Suomijos taurės finalą žengė Pauliaus Golubicko ginamas Kuopio KuPS klubas, kuris pusfinalyje 2:0 nugalėjo „Jaro“ klubą.

Paulius Golubickas | Klubo nuotr.

Trečiadienį į Suomijos taurės finalą žengė Pauliaus Golubicko ginamas Kuopio KuPS klubas, kuris pusfinalyje 2:0 nugalėjo „Jaro“ klubą.

0

Nugalėtojų gretose P. Golubickas žaidė nuo rungtynių pradžios iki 65 minutės.

Dėl šalies taurės KuPS finale susirems su Helsinkio HJK klubu.

