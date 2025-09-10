Iveta Dapkutė sėkmingai pradėjo ITF turnyrą Heraklione ir žengė į vienetų aštuntfinalį

Pirmajame sete lietuvė išbarstė 2 geimų persvarą ir vėliau susikomplikavo padėtį (2:0, 3:1, 3:5). Devintajame geime I. Dapkutė, neturėdama kur trauktis, laimėjo varžovės padavimų seriją, vėliau tai pakartojo vienuoliktajame geime, susigrąžino iniciatyvą ir laimėjo setą. Tuo tarpu antrajame sete didesnės intrigos nebuvo – M. Jones padarė net 7 dvigubas klaidas, gavo „riestainį“ ir nesusikūrė „break pointų“.
I. Dapkutė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje lietuvė žais su dar viena nuo kvalifikacijos startavusia tenisininke – Izraelio atstove Sofija Nagornaja (ITF-112).
Dvejetuose pirmos pagal skirstymą I. Dapkutė ir graikė Marianna Argyrokastriti kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame savo varžoves sužinos trečiadienio vakarą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Heraklione prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
