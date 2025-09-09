2010 m. gimusi brazilė pasižymėjo istoriniu pasiekimu WTA 250 turnyre

Pirmajame sete labiau patyrusi C. Alves startavo geriau (3:5), bet devintajame ir dešimtajame geimuose švaistė „set pointus“, o po pralaimėtos savo padavimų serijos prarado visą pranašumą. Visgi, pratęsime C. Alves persvara nekėlė abejonių – ji pelnė visus 7 taškus.
Vaizdas po pertraukėlės visiškai pasikeitė. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik N. V. Leme Da Silva, laimėjusi dvi varžovės padavimų serijas. Trečiajame sete 15-metė žaidė dar įspūdingiau ir įteikė „riestainį“ 29-erių varžovei.
N. V. Leme Da Silva į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą ir tapo pirmąja 2010 m. gimusia tenisininke, laimėjusia WTA turo turnyro pagrindinio etapo mačą. Ji apskritai vos 7-ą kartą karjeroje žaidžia suaugusiųjų turnyre.
Dabar 15-metė žaidėja mes iššūkį antrajai turnyro raketei argentinietei Solanai Sierrai (WTA-82).
Kitame pirmojo rato mače stebuklą sukūrė Prancūzijos atstovė Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-214), kuri beveik per 3 valandas 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) įveikė meksikietę Aną Sofią Sanchez (WTA-179). Prancūzė trečiajame sete buvo atsilikusi net 0:5, bet neutralizavo 3 „match pointus“, laimėjo 5 geimus be atsako, o pratęsime įrodė pranašumą prieš varžovę.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.
