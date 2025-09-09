Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

2010 m. gimusi brazilė pasižymėjo istoriniu pasiekimu WTA 250 turnyre

2025-09-09 16:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 16:18

San Paule (Brazilija) vykstančiame WTA 250 serijos „SP Open“ moterų teniso turnyre istorinę pergalę iškovojo vos 15-os metų brazilė Nauhany Vitoria Leme Da Silva (WTA-1206). Jaunoji žaidėja pagrindinio etapo starte per 1 valandą 49 minutes 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 įveikė tautietę Caroliną Alves (WTA-237).

Nauhany Vitoria Leme Da Silva | Scanpix nuotr.

San Paule (Brazilija) vykstančiame WTA 250 serijos „SP Open" moterų teniso turnyre istorinę pergalę iškovojo vos 15-os metų brazilė Nauhany Vitoria Leme Da Silva (WTA-1206). Jaunoji žaidėja pagrindinio etapo starte per 1 valandą 49 minutes 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 įveikė tautietę Caroliną Alves (WTA-237).

0

Pirmajame sete labiau patyrusi C. Alves startavo geriau (3:5), bet devintajame ir dešimtajame geimuose švaistė „set pointus“, o po pralaimėtos savo padavimų serijos prarado visą pranašumą. Visgi, pratęsime C. Alves persvara nekėlė abejonių – ji pelnė visus 7 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdas po pertraukėlės visiškai pasikeitė. Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik N. V. Leme Da Silva, laimėjusi dvi varžovės padavimų serijas. Trečiajame sete 15-metė žaidė dar įspūdingiau ir įteikė „riestainį“ 29-erių varžovei.

N. V. Leme Da Silva į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą ir tapo pirmąja 2010 m. gimusia tenisininke, laimėjusia WTA turo turnyro pagrindinio etapo mačą. Ji apskritai vos 7-ą kartą karjeroje žaidžia suaugusiųjų turnyre.

Dabar 15-metė žaidėja mes iššūkį antrajai turnyro raketei argentinietei Solanai Sierrai (WTA-82).

Kitame pirmojo rato mače stebuklą sukūrė Prancūzijos atstovė Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-214), kuri beveik per 3 valandas 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) įveikė meksikietę Aną Sofią Sanchez (WTA-179). Prancūzė trečiajame sete buvo atsilikusi net 0:5, bet neutralizavo 3 „match pointus“, laimėjo 5 geimus be atsako, o pratęsime įrodė pranašumą prieš varžovę.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

