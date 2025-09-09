Grantas Gurkšnys – Europos vandens motociklų čempionas

Prieš startą tvyrojo didelis nerimas – kovojant dėl medalių klaidoms vietos jau nebebuvo. Nugalėtojai paaiškėjo tik po paskutiniųjų plaukimų. Šis etapas laikomas vienu sudėtingiausių – čia sportininkus pasitinka ypatingai sunkios sąlygos. Ne veltui net patys prancūzai šias varžybas vadina vienomis iš sunkiausių visame Europos čempionato kalendoriuje.
Grantas Gurkšnys, jaunasis mūsų šalies talentas, GP4 klasėje užtikrintai laimėjo visus tris plaukimus ir, triumfavęs paskutiniame etape, iškovojo Europos čempiono titulą. Pernai jis iškovojo ir Europos, ir Pasaulio jaunių čempiono titulus.
Grantas dar startavo ir stovimų motociklų klasėje, kur iki paskutinio rato kovojo dėl prizinių vietų. Surinkęs tiek pat taškų kaip antrosios vietos laimėtojas iš Latvijos, lietuvis čia pelnė Europos bronzą.
Domantas Vaznys sėdimų motociklų GP2 klasėje ilgą laiką pirmavo, tačiau paskutiniajame plaukime padaryta klaida neleido iškovoti aukščiausio titulo. Lietuvis tiek etape, tiek galutinėje čempionato įskaitoje užėmė garbingą antrą vietą.
Dovydas Kutra GP4 klasėje šiame etape finišavo ketvirtas, o bendroje čempionato įskaitoje užėmė 5 vietą.
Astra Gurkšnytė, Granto sesė, moterų kategorijoje sezoną baigė 7 vietoje.
Egidijus Kirilevičius galingiausių vandens motociklų klasėje čempionate užėmė aukštą 8 vietą.
