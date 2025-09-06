F2 vandens formulių pasaulio čempionato etapas Italijoje nutrauktas dėl pavojingų sąlygų

Treniruotės A grupėje Edgaras Riabko fiksavo geriausią rezultatą, o Egidijus Dagilis buvo 11-as. Kvalifikacijoje E. Riabko iškovojo 7-ą startinę poziciją, bet lenktynės taip ir neįvyko.
Nuo pat etapo pradžios varžybas trikdė ir trasoje maišėsi įvairus rąstai bei kitos medinės šiukšlės. Organizatoriai vylėsi, kad situacija iki lenktynių pagerės, bet realybė buvo kitokia. Galiausiai nuspręsta lenktynes atšaukti, nes rąstai toliau plaukė į trasą, o tokiomis sąlygomis varžytis būtų buvę pernelyg rizikinga.
Bendroje pasaulio čempionato įskaitoje E. Riabko (9 tšk.) liko 8-as, o E. Dagilis (0) yra klasifikuotas 24-as. Lyderių trejetą sudaro prancūzas Peteris Morinas (30), švedas Hilmeris Wibergas (24) bei britas Matthew Palfreymanas (22).
4-asis etapas rugsėjo 12-14 d. planuojamas Portugalijoje.
