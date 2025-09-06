Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

F2 vandens formulių pasaulio čempionato etapas Italijoje nutrauktas dėl pavojingų sąlygų

2025-09-06 15:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 15:28

Italijoje anksčiau laiko baigėsi trečiasis pasaulio F2 vandens formulių čempionato etapas.

Mediena trasoje | „Stop“ kadras

Italijoje anksčiau laiko baigėsi trečiasis pasaulio F2 vandens formulių čempionato etapas.

0

Treniruotės A grupėje Edgaras Riabko fiksavo geriausią rezultatą, o Egidijus Dagilis buvo 11-as. Kvalifikacijoje E. Riabko iškovojo 7-ą startinę poziciją, bet lenktynės taip ir neįvyko.

Nuo pat etapo pradžios varžybas trikdė ir trasoje maišėsi įvairus rąstai bei kitos medinės šiukšlės. Organizatoriai vylėsi, kad situacija iki lenktynių pagerės, bet realybė buvo kitokia. Galiausiai nuspręsta lenktynes atšaukti, nes rąstai toliau plaukė į trasą, o tokiomis sąlygomis varžytis būtų buvę pernelyg rizikinga.

Bendroje pasaulio čempionato įskaitoje E. Riabko (9 tšk.) liko 8-as, o E. Dagilis (0) yra klasifikuotas 24-as. Lyderių trejetą sudaro prancūzas Peteris Morinas (30), švedas Hilmeris Wibergas (24) bei britas Matthew Palfreymanas (22).

4-asis etapas rugsėjo 12-14 d. planuojamas Portugalijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

