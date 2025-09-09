Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Paaiškėjo Lietuvos dviračių treko čempionai

2025-09-09 15:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:52

Rugsėjo 5–7 d. Panevėžyje vykusiame Lietuvos treko čempionate ir tarptautinėse treko varžybose „Panevėžys 2025“ virė intensyvios kovos! Puikiai pasirodę Lietuvos atstovai varžėsi ne tik dėl Lietuvos treko čempiono titulo, bet ir stipriausiojo vardo tarptautinėse lenktynėse. Iš viso čia dalyvavo 30 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir Suomijos.

Vasilijus Lendel | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Rugsėjo 5–7 d. Panevėžyje vykusiame Lietuvos treko čempionate ir tarptautinėse treko varžybose „Panevėžys 2025“ virė intensyvios kovos! Puikiai pasirodę Lietuvos atstovai varžėsi ne tik dėl Lietuvos treko čempiono titulo, bet ir stipriausiojo vardo tarptautinėse lenktynėse. Iš viso čia dalyvavo 30 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir Suomijos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmąją dieną dviratininkai varžėsi sprinto, eliminavimo ir skrečo rungtyse.

Tarptautinių varžybų ir Lietuvos čempionais sprinto rungtyje tapo:

– Vyrų elitas: Vasilijus Lendel

– Moterų elitas: Lauryna Valiukevičiūtė

– Jauniai vyrai: Dovydas Činga

– Jaunės moterys: Goda Vizgaudaitė

Eliminavimo ir skrečo tarptautines varžybas laimėjo lenkas Dominikas Ratajczakas.Eliminavimo rungties nacionaliniai čempionai – Nedas Narbutas, Lauryna Valiukevičiūtė, jauniuose – Tadas Trakelis ir Aistė Aukštuolytė.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos čempionu skrečo rungtyje vyrų grupėje tapo Nedas Narbutas, jaunių – Dovydas Činga.

Rugsėjo 6 d. paaiškėjo dar trijų rungčių lyderiai.

Keirino rungtyje Lietuvos ir tarptautinių varžybų nugalėtoju tapo Vasilijus Lendel, moterų grupėje Lauryna Valiukevičiūtė. Tarp jaunių triumfavo Dovydas Činga ir Deimantė Zelenauskaitė.

REKLAMA

Omniume tarptautines varžybas vyrų elite laimėjo Dominikas Ratajczakas. Omniumo nacionaliniai čempionai: vyrai – Nedas Narbutas, moterys – Akvilė Gedraitytė (ir tarptautinių varžybų nugalėtoja), jaunės merginos – Deimantė Zelenauskaitė. Dovydas Činga tapo ir jaunių vyrų nacionalinių čempionu, ir tarptautinių varžybų nugalėtoju.

Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi lenktynėse dėl taškų ir komandinio sprinto rungtyse.

REKLAMA
REKLAMA

Lenktynėse dėl taškų tarptautines varžybas laimėjo latvis Vitalijs Kornilovs, nacionaliniu čempionu vyrų grupėje tapo Eimantas Vadapalas, jaunių grupėje – Dovydas Činga (ir tarptautinių varžybų nugalėtojas). Tarp moterų greičiausia buvo Lauryna Valiukevičiūtė, jaunių grupėje – Monika Dubauskaitė.

Komandiniame sprinte greičiausia buvo ukrainiečių komanda.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų