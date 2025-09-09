Paaiškėjo Lietuvos dviračių treko čempionai

Pirmąją dieną dviratininkai varžėsi sprinto, eliminavimo ir skrečo rungtyse.
Tarptautinių varžybų ir Lietuvos čempionais sprinto rungtyje tapo:
– Vyrų elitas: Vasilijus Lendel
– Moterų elitas: Lauryna Valiukevičiūtė
– Jauniai vyrai: Dovydas Činga
– Jaunės moterys: Goda Vizgaudaitė
Eliminavimo ir skrečo tarptautines varžybas laimėjo lenkas Dominikas Ratajczakas.Eliminavimo rungties nacionaliniai čempionai – Nedas Narbutas, Lauryna Valiukevičiūtė, jauniuose – Tadas Trakelis ir Aistė Aukštuolytė.
Lietuvos čempionu skrečo rungtyje vyrų grupėje tapo Nedas Narbutas, jaunių – Dovydas Činga.
Rugsėjo 6 d. paaiškėjo dar trijų rungčių lyderiai.
Keirino rungtyje Lietuvos ir tarptautinių varžybų nugalėtoju tapo Vasilijus Lendel, moterų grupėje Lauryna Valiukevičiūtė. Tarp jaunių triumfavo Dovydas Činga ir Deimantė Zelenauskaitė.
Omniume tarptautines varžybas vyrų elite laimėjo Dominikas Ratajczakas. Omniumo nacionaliniai čempionai: vyrai – Nedas Narbutas, moterys – Akvilė Gedraitytė (ir tarptautinių varžybų nugalėtoja), jaunės merginos – Deimantė Zelenauskaitė. Dovydas Činga tapo ir jaunių vyrų nacionalinių čempionu, ir tarptautinių varžybų nugalėtoju.
Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi lenktynėse dėl taškų ir komandinio sprinto rungtyse.
Lenktynėse dėl taškų tarptautines varžybas laimėjo latvis Vitalijs Kornilovs, nacionaliniu čempionu vyrų grupėje tapo Eimantas Vadapalas, jaunių grupėje – Dovydas Činga (ir tarptautinių varžybų nugalėtojas). Tarp moterų greičiausia buvo Lauryna Valiukevičiūtė, jaunių grupėje – Monika Dubauskaitė.
Komandiniame sprinte greičiausia buvo ukrainiečių komanda.
