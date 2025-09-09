Prestižinėse Berlyno „Grand Prix“ šaudymo varžybose – Ronaldo Račinsko pergalė

Vėl pradžiugino šeimyninis duetas – Ronaldas ir Ąžuolas Račinskai. Ronaldas konkurencingoje kovoje su puikiu rezultatu 191 pataikymas iš 200 galimų laimėjo kvalifikacines varžybas apvaliosios aikštelės rungtyje. Jo pirmos dienos tarptautinės klasės lygio rezultatas – 121 pataikymas iš 125 – geriausias šį sezoną ir suteikia optimizmo prieš Pasaulio čempionatą Graikijoje. Finale taip pat vyko labai įtempta aukšto lygio kova nuo pirmo iki paskutinio šūvio, lyderiai keitėsi net kelis kartus. Stabiliai ir užtikrintai visą finalą šaudęs Ronaldas pataikė 56 taikinius iš 60 ir laimėjo prestižines tarptautines varžybas. Dviem taškais nuo nugalėtojo atsiliko Lenkijos atstovas R. Wlodarczykas (kvalifikacijoje 188 iš 200), trečias liko Norvegijos sportininkas O. Guslandas (finale 45 iš 60, kvalifikacijoje 181 iš 200).
Ronaldo sūnus ir auklėtinis Ąžuolas, eilinį kartą šiais metais gerinęs net kelis savo asmeninius rekordus (104 iš 125, 125 iš 150 ir 165 iš 200), galutinėje varžybų įskaitoje tarp labiau patyrusių varžovų užėmė aukštą 11 vietą.
Po varžybų Ronaldas labiausiai džiaugėsi puikiu stabiliai gerėjančiu sūnus šaudymu.
„Kai Ąžuolas taip solidžiai pagal savo metus šaudo, tai verčia ir mane pasitempti ir rodyti auklėtiniui pavyzdį“, – po varžybų juokavo Ronaldas, kuris jau trečią kartą laimėjo šias prestižines varžybas.
Tranšėjinės aikštelės rungtyje dalyvavęs Aleksejus Zareckij patikė į 164 taikinius iš 200 ir B grupėje užėmė 7 vietą.
