Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Prestižinėse Berlyno „Grand Prix“ šaudymo varžybose – Ronaldo Račinsko pergalė

2025-09-09 15:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 15:57

Savaitgalį (rugsėjo 6-7 d) Berlyne (Vokietija) vyko jau 36-os „Grand Prix“ stendinio šaudymo varžybos, kuriose dalyvavo šauliai iš daugiau nei 10 valstybių.

LŠSS nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį (rugsėjo 6-7 d) Berlyne (Vokietija) vyko jau 36-os „Grand Prix“ stendinio šaudymo varžybos, kuriose dalyvavo šauliai iš daugiau nei 10 valstybių.

REKLAMA
0

Vėl pradžiugino šeimyninis duetas – Ronaldas ir Ąžuolas Račinskai. Ronaldas konkurencingoje kovoje su puikiu rezultatu 191 pataikymas iš 200 galimų laimėjo kvalifikacines varžybas apvaliosios aikštelės rungtyje. Jo pirmos dienos tarptautinės klasės lygio rezultatas – 121 pataikymas iš 125 – geriausias šį sezoną ir suteikia optimizmo prieš Pasaulio čempionatą Graikijoje. Finale taip pat vyko labai įtempta aukšto lygio kova nuo pirmo iki paskutinio šūvio, lyderiai keitėsi net kelis kartus. Stabiliai ir užtikrintai visą finalą šaudęs Ronaldas pataikė 56 taikinius iš 60 ir laimėjo prestižines tarptautines varžybas. Dviem taškais nuo nugalėtojo atsiliko Lenkijos atstovas R. Wlodarczykas (kvalifikacijoje 188 iš 200), trečias liko Norvegijos sportininkas O. Guslandas (finale 45 iš 60, kvalifikacijoje 181 iš 200).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ronaldo sūnus ir auklėtinis Ąžuolas, eilinį kartą šiais metais gerinęs net kelis savo asmeninius rekordus (104 iš 125, 125 iš 150 ir 165 iš 200), galutinėje varžybų įskaitoje tarp labiau patyrusių varžovų užėmė aukštą 11 vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Po varžybų Ronaldas labiausiai džiaugėsi puikiu stabiliai gerėjančiu sūnus šaudymu.

„Kai Ąžuolas taip solidžiai pagal savo metus šaudo, tai verčia ir mane pasitempti ir rodyti auklėtiniui pavyzdį“, – po varžybų juokavo Ronaldas, kuris jau trečią kartą laimėjo šias prestižines varžybas.

Tranšėjinės aikštelės rungtyje dalyvavęs Aleksejus Zareckij patikė į 164 taikinius iš 200 ir B grupėje užėmė 7 vietą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų